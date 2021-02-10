BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan Anayasa Komitesi yol alamaz

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Anayasa Komitesi'nin Cenevre'deki 5'inci tur görüşmesinin "kaçırılmış bir fırsat" ve "hayal kırıklığı" olduğunu öne süren Pedersen, BM Güvenlik Konseyi ile Anayasa Komitesi'nin mevcut çalışma şeklini değiştirme ve yeniden toplanması durumunda etkili bir şekilde faaliyette bulunmasının yollarını görüştüklerini söyledi.

Pedersen, "Suriye konusunda yapıcı bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç var ve bu olmadan Anayasa Komitesi'nde ya da başka herhangi bir yolda gerçekten ilerleme olmayacağına her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım" dedi.

"Anayasa Komitesi'nin çalışma şeklinin değişmesi gerek"

Suriye krizinde 'uluslararası toplumdaki bölünmüşlüğün' de aşılması gerektiğini ifade eden Pedersen, "Benim üzerinde durduğum iki noktadan biri Anayasa Komitesi'nin çalışma şeklinin değişmesi gerektiği, diğeri ise yapıcı uluslararası diplomasi ihtiyacı" ifadelerini kullandı.

Pedersen, yakın zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.