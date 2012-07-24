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BM: Suriye kimyasal silah kullanmayacağına söz verdi!

Ban, Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanmamayı taahhüt ettiğini vurguladı

24 Temmuz 2012 00:47

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'nin kimyasal silah kullanmayacağına dair söz verdiğini söyledi.

Konu, Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi'nin, ülkelerine dış müdahalede bulunulması durumunda kimyasal silahlara başvurabilecekleri açıklamasıyla gündeme gelmişti.
 
Makdisi, kimyasal silahların ordunun kontrolünde olduğunu ve bu silahları asla sivillere karşı kullanmayacaklarını belirterek, "Şartlar ne olursa olsun, Suriye, halkına karşı kimyasal silah kullanmayacak" demişti.
 
Konuyla ilgili BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Balkan turu kapsamında gittiği Belgrad'da konuştu.
 
"Birinin kimyasal silah kullanmayı düşünmesi bile gerçekten korkunç olurdu. Böyle bir şeyi önlemek için gerekli tedbirler alınacak. Birleşmiş Milletler, Suriye'deki durum konusunda Arap Ligi ile yakından ve koordineli bir şekilde görüşmeler yürütüyor" diyen Ban, Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanmamayı taahhüt ettiğini vurguladı.
 
BM Barışı Koruma misyon temsilcisinin Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere bu ülkeye gideceğini belirten ve tüm taraflara ve şiddet unsurları taşıyanlara ateşkes çağrısında bulunan ban, son duruma ilişkin soru üzerine, "Tolere edilemez olaylar gördük" ifadesini kullandı.
 

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