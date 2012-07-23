Şam: Dış müdahale olursa kimyasal silah kullanırız

Suriye Dışişleri Bakanlığı, dış müdahale olması durumunda kimyasal silah kullanabileceği tehdidinde bulundu. Arap Birliği'nin "Esad iktidarı bıraksın" önerisi de reddedildi.



Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin "kimyasal silah kullanma" şartını açıkladı. Makdisi, ülkelerine dış müdahalede bulunulması durumunda kimyasal silahlara başvurabileceklerini söyledi.

Suriye'deki kimyasal silahların ordunun kontrolünde olduğunu belirten Makdisi, söz konusu silahları asla sivillere karşı kullanmayacaklarını belirtti. Makdisi, "Şartlar ne olursa olsun, Suriye, halkına karşı kimyasal silah kullanmayacak" dedi.

Suriye'deki çatışmalar konusunda da bilgi veren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi, başkent Şam'da güvenliği sağlama konusunda önemli gelişmeler elde ettiklerini savundu.



Arap Birliği'ne ret



Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi, Arap Birliği'nin Esad iktidarı bıraksın teklifini ise reddetti. Masdisi, Esad'ın geleceğine sade Suriye halkının karar verme hakkı bulunduğunu ileri sürdü.