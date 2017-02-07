BM: Suriye hükümeti insani yardımın ulaşmasını zorlaştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye hükümetini bürokratik engeller getirerek, halka insani yardımın ulaşmasını zorlaştırmakla suçladı. De Mistura salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, Ocak ayı içinde planlanan 21 insani yardım konvoyundan sadece birinin geçmesine izin verildiğini ifade etti. Direnişçilerin de gıda, su ve ilaç taşıyan konvoyların geçmesini bloke ettiğini belirten Mistura, halka insani yardım ulaşmasının engellenmesinin bir savaş taktiği olduğunu kaydetti.

Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, ateşkese rağmen ocak ayı içinde sadece 40 bin kadın, erkek ve çocuğa insani yardım ulaştırıldığına dikkati çekti. Mistura, ocak ayında 910 binden fazla kişiye yardım ulaştırılmasının planlanmış olduğunu hatırlattı.

Staffan de Mistura'nın sözcüsü Yara Sharif ise 5 Şubat'ta gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini taşıyan ikinci konvoyun Humus'un Talbiseh ilçesine ulaştığını belirtti.

BM verilerine göre Suriye'de 13,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı bulunuyor. Özellikle de, Halep'te durum ciddiyetini koruyor. Direnişçilerin uzaklaştırılmasının ardından kente giriş imkânı bulunmasına rağmen, yaklaşık 1 milyon 800 bin kişiye su ulaştırılamıyor. Kentin su kaynakları Suriye hükümetinin kontrolünde olmadığı için kente 14 Ocak'tan bu yana su verilemiyor.

Esad: AB yeniden inşa çalışmalarına katılamaz

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin yeniden inşa edilmesi sırasında Avrupa Birliği'nin (AB) rol oynamaması gerektiğini dile getirdi. Suriye devlet ajansı Sana'nın haberine göre, Belçikalı gazetecilere bir demeç veren Esad, Avrupa Birliği'ni teröristleri desteklemekle suçladı. AB'nin IŞİD ve El Kaide ile bağlantısı bulunan grupları desteklediğini öne süren Esad, AB'ye atfen "bir yandan (ülkeyi) yıkarken, diğer yandan da yeniden inşa edemez” dedi.

Altı yıl süren iç savaşta ülkenin büyük bölümünün yıkıldığı haber veriliyor. Özellikle de savaştan önce önemli bir ticaret merkezi olan Halep'te yıkımın büyük olduğu kaydediliyor.

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dpa/epd, JD/BD