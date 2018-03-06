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Dünya

BM: Suriye, Doğu Guta'da kimyasal silah kullandı

Rapora göre, savaş suçu olabilecek saldırının gerçekleştiği yer, Halep yakınlarındaki Atareb

06 Mart 2018 18:11

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye yönetiminin, Temmuz ve Kasım'da Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığını açıkladı.

Milliyet'in haberine göre, BM raporuna göre, Rusya'nın Kasım ayındaki hava saldırısında en az 84 kişi öldü. Savaş suçu olabilecek saldırının gerçekleştiği yer, Halep yakınlarındaki Atareb. Bu bölge Türkiye, Rusya ve İran tarafından 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edilmişti. 

Raporda, bu saldırının bilinçli yapıldığına dair bir kanıt bulunamadığı belirtilirken, ayrım gözetmeksizin bu kadar sivilin ölümüne neden olmanın ‘savaş suçu’ olarak adlandırılabileceği vurgulandı. Bu açıklamayla komisyon, ilk kez açık bir şekilde Rusya’nın savaş suçu işlemiş olabileceğini ifade etmiş oldu.

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Birleşmiş MilletlerSuriyeKimyasal silahatarebDoğu Guta

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