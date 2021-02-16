BM: Suriye'de Rusya ve ABD arasında işbirliği olacağını umuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen , Suriye siyasi çözüm sürecinde ilerleme sağlamak için Rusya ve yeni ABD idaresinin birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi.

Geir Pedersen, basın toplantısında, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki işbirliğine ilişkin bir soruya yanıt verdi. Pedersen "İşbirliği olacağını umuyorum. Daha önce onlar arasında iyi işbirliği gördük. Bu yüzden evet, öyle olacağını umuyorum" dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, 16-17 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki görüşmeler için ABD'ye de davet gönderildiğini, ancak olumlu yanıt alamadıklarını söylemişti.