BM: Suriye'de Koronavirüs, resmî verilerin ötesinde yayılıyor

Martin Patience

BBC Orta Doğu Muhabiri

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Suriye'deki BM misyonunda çalışanlar ve aileleri arasından 40'ı aşkın kişinin Koronavirüs'e yakalandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Koronavirüs'e yakalanan üç kişinin tedavi için bölgeden tahliye edildiği, geri kalan pozitif vakaların hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, “Suriye'deki Covid-19 vakalarında ciddi yükselişe tanıklık ettiğimiz bir dönemde hastalık bizi de yakaladı. Virüsün ciddi şekilde yayıldığını, gerçek vaka sayılarının resmi verilerin ötesine geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

Salgının başlangıcından bu yana Suriye'de, hükümetin kontrolündeki bölgelerde resmi olarak 137 Koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edildi.

Ülkede 9 yıldır süren savaşın sağlık sistemine ciddi ölçüde zarar verdiği biliniyor. Suriye'de hükümet, yaygın Koronavirüs testi uygulamakta zorluk yaşandığını ifade ediyor.

ABD merkezli Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Suriye'de sağlık çalışanlarının vakalara yetişmekte zorlandığını, hastanelerin kapasitelerinin aşıldığını ve kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz kaldığını bildiriyor.