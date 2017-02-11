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Dünya
Deutsche Welle

BM: Suriye cezaevlerine dair raporlar uyuşuyor

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Uluslararası Af Örgütü’nün Suriye’deki askeri cezaevlerinin koşullarıyla ilgili hazırladığı raporun kendi gözlemleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.

11 Şubat 2017 00:06

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville Cenevre'de yaptığı açıklamada Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) raporuyla kendi gözlemlerinin uyumlu olduğunu belirtti.

Af Örgütü'nün verdiği sayılar hakkında bir yorum yapamayacaklarını belirten Colville kendi kaynaklarının da sayısız cezaevinde işkence ve insani olmayan durumlar yaşandığını bildirdiğini söyledi. Rupert Colville bu cezaevleri arasında başkent Şam'daki Saydnaya Cezaevi'nin de olduğunu kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmalarına göre Suriye hükümetinin emriyle 2011-2105 yılları arasında 13 bin insan asılarak idam edildi; tutuklu ve mahkûmlara işkence uygulandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 2011 yılında kurduğu bağımsız Suriye Komisyonu'nun Şubat 2016'da hazırladığı raporda "Saydnaya Cezaevi'ndeki ölüm olaylarıyla ilgili onlarca rapor var. Tutuklular gardiyanlar tarafından öldürülünceye kadar dövülüyor ya da tedavi edilebilecek hastalıklardan ölüyorlar” denilmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Af Örgütü'nün raporunun doğru olmadığını açıklamış ve raporu tümüyle reddetmişti. Esad Yahoo News'a yaptığı açıklamada iddialarla ilgili en küçük bir delil olmadığını belirtmiş “Günümüzde her şeyi çarpıtmak mümkün. Bir yalan haberler çağında yaşıyoruz” demişti. Çarşamba günü de Suriye Adalet Bakanı, Af Örgütü’nün iddialarının her türlü temelden yoksun olduğunu söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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