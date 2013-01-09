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Dünya

BM: Sudan'da insanlar yaprak ve kök yiyor

BM görevlisi John Ging: Bu insanların durumu korkunç. Çözüm bulunmazsa daha fazla insan ölecek, daha çok acı çekilecek ve Güney Sudan'a ve Etiyopya'ya daha fazla göç olacak

09 Ocak 2013 16:51

Birleşmiş Milletler, Sudan ordusunun isyancılara karşı savaş yürüttüğü Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde insani krizin tırmandığı uyarısında bulunarak, bölgede 700 bin kişinin etkilendiğini, çok sayıda insanın yaprak ve kök yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Hükümet ve isyancılardaki "siyasi irade eksikliğinin" bu soruna yol açtığını vurgulayan BM görevlisi John Ging, bölgeye girmek için bir yıldır verilen uğraşların sonuçsuz kaldığını ifade etti.

New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi veren Ging, "Bu insanların durumu korkunç. Çözüm bulunmazsa daha fazla insan ölecek, daha çok acı çekilecek ve Güney Sudan'a ve Etiyopya'ya daha fazla göç olacak" şeklinde konuştu.

Güvenlik Konseyi'nden yardım talebinde bulunan Ging, gıda ve ilaç paketleri hazır halde bekleyen insani yardım kuruluşlarının da bu durum karşısında öfkeli olduğunu söyledi.


Kendini savunma hakkı


ABD'nin BM elçisi Susan Rice, iki tarafın da sorumlu olduğu görüşünü paylaştığını, ancak Hartum hükümetinin sorumluluğunun daha büyük olduğunu belirttirken, Güvenlik Konseyi'nin geçen yılki yaptırım tehdidinin ardından Washington'un taraflar üzerinde baskının artırılması yönünde irade gösterdiğini vurguladı.

Fakat BBC BM muhabiri Barbara Plett, bazı Güvenlik Konseyi üyelerinin, silahlı isyana karşı Sudan'ın kendisini savunma hakkını gerekçe göstererek Hartum hükümetine fazla eleştiri yöneltmediğini belirtiyor.

Hartum, Güney Sudan'ı isyancıları desteklemekle suçluyor fakat Güney Sudan bu iddiaları kabul etmiyor.

2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan ile Sudan arasındaki gerginlik petrol sorunu nedeniyle geçen Nisan ayında savaşın eşiğine gelmişti.

Afrika Birliği'nin arabuluculuğu ile iki ülke liderleri Eylül'de bir araya gelerek petrol satışlarının yeniden başlaması ve sınırda askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını öngeren bir anlaşma imzalamıştı. (BBCTürkçe)

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