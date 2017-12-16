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Dünya

BM Sözcüsü: Trump, ABD’yi eşitsizlikte dünya şampiyonu yapmaya çalışıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Aralık (DHA) – Birleşmiş Milletler’deki ABD özel sözcüsü Philip Alston ABD’de yoksulluk ve insan hakları üzerine yayınladıkları bir rapordam ABD Başkanı Donald Trump hükümetini ve Kongre’deki Cumhuriyetçileri ülkeyi “aşırı eşitsi

16 Aralık 2017 20:00

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Aralık (DHA) – Birleşmiş Milletler’deki ABD özel sözcüsü Philip Alston ABD’de yoksulluk ve insan hakları üzerine yayınladıkları bir rapordam ABD Başkanı Donald Trump hükümetini ve Kongre’deki Cumhuriyetçileri ülkeyi “aşırı eşitsizlikte dünya şampiyonu” yapmaya çalışmakla suçladı. 
BM’in aşırı yoksulluk ve insan hakları alanında özel sözcüsü Philip alston ABD’de iki haftalık resmi seyahatini tamamlamasının ardından yayınladığı raporda ülkenin eşitsizlik konusunda kötü bir yönde gittiğine dair uyarı yaptı. Kongre’den şu anda hızlı bir şekilde geçirilmeye çalışılan vergi reformu yasası konusunda uyarılar yapan Alston yasanın zaten büyük olan zengin-fakir farkını daha da genişleteceğini söyledi. Alston ABD Başkanı Trump’ı ve Cumhuriyetçi Parti’yi ABD toplumunu “dünyanın en adaletsiz toplumu haline getirmeye” çalışmakla suçladı.
Alston verdiği en sert mesajda Cumhuriyetçilerin gelecek yıl birçok Amerikalının sağlık ve refah programlarının iptal edilerek 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimlerinin dengelenmeye çalışmasının ABD’de insanların hayatına bile malolabileceğini yazdı.

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