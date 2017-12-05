T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM siyasi işler yetkilisi Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, altı yılın ardından ilk kez Kuzey Kore'ye gidiyor

05 Aralık 2017 20:00

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, altı yılın ardından ilk kez Kuzey Kore\'ye gidiyor.
Kuzey Kore\'nin Pyongyang kentindeki nükleer silah programları dünya genelindeki tansiyonu arttırırken, BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman Salı günü Kuzey Kore\'yi ziyaret edecek. BM\'in açıklamasına göre eski ABD devlet yetkilisi Feltman, Kuzey Kore\'ye gerçekleştireceği ziyaretinde ülke yetkilileriyle \"ortak çıkar ve endişelerle ilgili\" görüşecek.
BM sözcüsü Stephane Dujarric\'in yaptığı açıklamaya göre Feltman ziyareti süresince Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ve Başkan Yardımcısı Pak Myong Guk ile görüşecek. Açıklamada ziyaretin \"Pyongyang yetkilileri tarafından belirli politikaları tartışmak için teklif edilen bir davet\" sonucunda gerçekleştiğini belirten Dujarric, Feltman\'ın Kuzey Kore ziyareti ardından Çin\'e gideceğini söyledi. Feltman\'ın Çin ziyaretiyle ilgili Dujarric, \"Jeffrey Feltman aynı zamanda Çin\'deki BM ülke ekibiyle görüşecek ve ülkedeki BM proje alanlarını ziyaret edecek\" dedi.
Ayrıca BM açıklamasında, Şubat 2010\'da eski Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Lynn Pascoe ve Ekim 2011\'de BM Yardım Başkanı Valerie Amos\'un Kuzey Kore ziyaretleri ardından Feltman\'ın, şu ana kadar ülkeyi ziyaret edecek olan en üst düzey BM yetkilisi olduğu söylendi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHABM SiyasiGenel Sekreter Yardımcısı Jeffrey FeltmanKuzey KoreKuzey Kore PyongyangGenel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman SalıBMABDFeltman Kuzey KoreStephane DujarricFeltmanKuzey Kore Dışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24