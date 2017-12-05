BM siyasi işler yetkilisi Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, altı yılın ardından ilk kez Kuzey Kore\'ye gidiyor.

Kuzey Kore\'nin Pyongyang kentindeki nükleer silah programları dünya genelindeki tansiyonu arttırırken, BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman Salı günü Kuzey Kore\'yi ziyaret edecek. BM\'in açıklamasına göre eski ABD devlet yetkilisi Feltman, Kuzey Kore\'ye gerçekleştireceği ziyaretinde ülke yetkilileriyle \"ortak çıkar ve endişelerle ilgili\" görüşecek.

BM sözcüsü Stephane Dujarric\'in yaptığı açıklamaya göre Feltman ziyareti süresince Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ve Başkan Yardımcısı Pak Myong Guk ile görüşecek. Açıklamada ziyaretin \"Pyongyang yetkilileri tarafından belirli politikaları tartışmak için teklif edilen bir davet\" sonucunda gerçekleştiğini belirten Dujarric, Feltman\'ın Kuzey Kore ziyareti ardından Çin\'e gideceğini söyledi. Feltman\'ın Çin ziyaretiyle ilgili Dujarric, \"Jeffrey Feltman aynı zamanda Çin\'deki BM ülke ekibiyle görüşecek ve ülkedeki BM proje alanlarını ziyaret edecek\" dedi.

Ayrıca BM açıklamasında, Şubat 2010\'da eski Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Lynn Pascoe ve Ekim 2011\'de BM Yardım Başkanı Valerie Amos\'un Kuzey Kore ziyaretleri ardından Feltman\'ın, şu ana kadar ülkeyi ziyaret edecek olan en üst düzey BM yetkilisi olduğu söylendi.