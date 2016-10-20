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Dünya
Deutsche Welle

BM sivilleri Halep'ten çıkarmak istiyor

Birleşmiş Milletler Halep’in isyancıların kontrolündeki bölgelerinde sıkışıp kalan gıda, su ve ilaca erişimi olmayan sivilleri kurtarma planını cuma günü devreye sokmaya hazırlanıyor.

20 Ekim 2016 21:47

Halep'te belirli saatler için anlaşılan ancak yer yer ihlal edilen ateşkesboyunca, bölgede sıkışıp kalan sivillerin tahliye edilmesi planlanıyor. Cuma günü öncelikle yaralıların ve hastaların isyancıların kontrolündeki bölgeden çıkarılmak istendiği açıklandı. BM’nin İnsani Yardımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Jan Egeland, Cenevre de yaptığı açıklamada çatışan tarafların yardım çalışanlarının güvenliğini sağlayacağını taahhüt ettiklerini kaydetti.

Egeland açıklamasında, cuma günü hasta ve yaralıların tahliyesine başlamayı umduklarını, Rusya ve Suriye'nin yanı sıra Suriye ordusuna karşı savaşan isyancı grupların da yardım çalışanlarının güvenliğine dair güvence sunduklarını kaydetti. BM’nin İnsani Yardımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Jan Egeland aynı zamanda, yüzlerce kişinin tahliyesinin kentin mevcut durumu nedeniyle tehlikeli olabileceğini ve her zaman bir şeylerin ters gitme ihtimalinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler ayrıca Rusya ve Suriye'nin ateşkesin cumartesi gününe kadar uzatılması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. Perşembe günü ateşkesin başlamasına karşın, silah seslerinin gelmeye devam ettiği bildiriliyor.

Suriye haber ajansı Sana, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde perşembe sabahı başlayan ve 11 saat süreceği belirtilen ateşkesin Cuma ve Cumartesi günü de uygulanacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler ateşkesi insani yardım ulaştırmak için kullanmayı hedefliyor. BM, ateşkesin pazartesiye kadar uzatılacağını umud ettiklerini belirtti.

Moskova: Teröristlere hazırlık imkânı doğuyor

Rusya, ateşkesin pazartesiye kadar uzatılması konusunda henüz açıklama yapmadı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Moskova'da yaptığı açıklamada "ateşkes ile teröristlerin yeni saldırılar düzenlemesi için hazırlık fırsatı oluştuğunu ve böyle bir durumda insani yardım arası vermenin mümkün olamayacağını” belirtti.

2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana Halep son aylarda en ağır çatışmalara sahne oluyor. İsyancı gruplar tarafından kontrol edilen kentin doğusunda yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Öte yandan Rusya'nın Suriye politikaları bugün AB devlet ve hükümet başkanlarının da gündemindeydi. İki gün sürecek AB Zirvesi'nin kapanış bildirisinin ilk gün taslağında, Halep'in kuzeyindeki "zulmün" devam etmesi halinde Esad rejimini destekleyenlere yönelik yaptımlar uygulanabileceğine yer verildi. Taslakta Suriye rejiminin müttefiki Rusya da Halep'teki sivillerin ölümünden sorumlu tutuluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa/GA/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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