T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM şiddet kurbanlarını dinledi

Suriyeli doktorlar ve şiddet kurbanları, Suriye'de düzenlenen bir kimyasal saldırının sonuçlarını BM Güvenlik Konseyi üyelerine anlattı.

17 Nisan 2015 18:46


BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriyeli doktorlar ve şiddet kurbanları ile BM'nin New York'taki merkezinde bir araya geldi. Doktorlar ve şiddet kurbanları Suriye'deki kimyasal bir saldırının sonuçlarını bir video ve tanık ifadeleri ile Konsey üyelerine aktardı.

ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Samantha Power, zehirli gaz saldırısında yaralanan üç çocuğun yaşadıklarını gösteren videonun ve anlatımların Konsey üyelerini çok etkilediğini söyledi.

"Ölümleri durdurun"

Bir saldırıdan kılpayı kurtulan bir görgü tanığı ile yaralıları tedavi eden iki Suriyeli doktor, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Videoda hayatta kalması için mücadele edilen üç küçük çocuğun klor gazından zehirlendiğini ve çocukların saldırı sonrası nefes alamadıklarını belirten Doktor Muhammed Tennari, "Burada füze ve varil bombaları ile düzenlenen saldırılarda her gün insanlar ölüyor. Ayrıca zehirli maddelerle düzenlenen saldırılarla da. Uluslararası topluma çağrımız şu: Lütfen ölümleri durdurun" diye konuştu.

"Nefes alamıyordum"

Şam'ın doğusundaki Guta kentinde 2013'ün ağustos ayında düzenlenen sarin gazı saldırısından yoğun şekilde etkilendiğini belirten Kuzay Zekarya da "Nefes alamıyordum. Göğüs kafesim ağrıyordu ve gözlerim yanıyordu" diye yaşadıklarını anlattı.

Hükümete bağlı savaş helikopterlerinin sabah namazı saatlerinde gelip kimyasal gaz attığını söyleyen Zekarya, nefes alabilmek için göğüs kafesine defalarca vurması gerektiğini söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bağlı uzmanlar, Suriye'de geçen yıllar içinde kimyasal silahların sistematik ve tekrarlanarak kullanıldığına dair açık kanıtlar bulunduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeliSuriye Güvenlik KonseyiGüvenlik KonseyiSuriyeli New YorkSuriyeKonseySamantha PowerDoktor Muhammed TennariLütfenGutaKuzay ZekaryaZekaryaSilahların YasaklanmasıDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24