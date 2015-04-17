BM şiddet kurbanlarını dinledi



BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriyeli doktorlar ve şiddet kurbanları ile BM'nin New York'taki merkezinde bir araya geldi. Doktorlar ve şiddet kurbanları Suriye'deki kimyasal bir saldırının sonuçlarını bir video ve tanık ifadeleri ile Konsey üyelerine aktardı.

ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Samantha Power, zehirli gaz saldırısında yaralanan üç çocuğun yaşadıklarını gösteren videonun ve anlatımların Konsey üyelerini çok etkilediğini söyledi.

"Ölümleri durdurun"

Bir saldırıdan kılpayı kurtulan bir görgü tanığı ile yaralıları tedavi eden iki Suriyeli doktor, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Videoda hayatta kalması için mücadele edilen üç küçük çocuğun klor gazından zehirlendiğini ve çocukların saldırı sonrası nefes alamadıklarını belirten Doktor Muhammed Tennari, "Burada füze ve varil bombaları ile düzenlenen saldırılarda her gün insanlar ölüyor. Ayrıca zehirli maddelerle düzenlenen saldırılarla da. Uluslararası topluma çağrımız şu: Lütfen ölümleri durdurun" diye konuştu.

"Nefes alamıyordum"

Şam'ın doğusundaki Guta kentinde 2013'ün ağustos ayında düzenlenen sarin gazı saldırısından yoğun şekilde etkilendiğini belirten Kuzay Zekarya da "Nefes alamıyordum. Göğüs kafesim ağrıyordu ve gözlerim yanıyordu" diye yaşadıklarını anlattı.

Hükümete bağlı savaş helikopterlerinin sabah namazı saatlerinde gelip kimyasal gaz attığını söyleyen Zekarya, nefes alabilmek için göğüs kafesine defalarca vurması gerektiğini söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bağlı uzmanlar, Suriye'de geçen yıllar içinde kimyasal silahların sistematik ve tekrarlanarak kullanıldığına dair açık kanıtlar bulunduğunu söylemişti.