T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den dünyaya çağrı: Suriye'deki katliamı için hemen şimdi harekete geçin!

BM sekreteri dünya liderlerini Suriye'deki katliamı durdurmak için harekete geçmeye davet etti.

26 Temmuz 2012 12:39

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon uluslararası topluma bir an önce Suriye'deki katliamı durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı. BM Suriye'deki gözlemcilerin yarısınıysa geri çekiyor.

Bosna Hersek Meclisinde söz alan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon "Burada Bosna Hersek'in kalbinden tüm dünyaya çağrı yapıyorum: Daha fazla beklemeyin! Suriye'deki katliamı durdurmak için hemen şimdi harekete geçin!" dedi.

BM Genel Sekreteri, Bosna Savaşı sırasında yaşanan soykırımı engellemede başarısız olan uluslararası toplumun Suriye'de yeni bir sınavdan geçtiğini belirtti. Ban, “dünyanın, hiç bir eyleme geçmeden daha fazla sözlerin ardına saklanamayacağını” kaydetti.

 

Gözlemcilerin yarısı geri dönüyor

 

Öte yandan Suriye'deki BM gözlemcilerinin yarısının Suriye'den geri çekileceği kaydedildi. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı tahmin ediliyor. BM'nin barışı koruma operasyonları şefi Herve Ladsous, Suriye'deki 300 gözlemcinin "sayıları azaltılmış" bir şekilde görevlerine devam edeceğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz hafta Gözlemci Misyonu'nun süresinin 30 gün uzatıldığını duyurmuştu. ABD bunun nedeninin sadece gözlemcilerin güvenli bir şekilde Suriye'yi terk etmelerine olanak sağlamak olduğunun altını çizmişti.

Halep'teki çatışmalarınsa tüm şiddetiyle devam ettiği haberleri geliyor. Özgür Suriye Ordusu'ndan Ebu Ömer El Halabi "Halep'teki muharebe durumun gidişatında belirleyici olacak ve muhalifler buna hazır" şeklinde konuştu. (Deutsche Welle Türkçe)
 

ETİKETLER

BMSuriyekatliamdurudurmaçağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24