BM'den dünyaya çağrı: Suriye'deki katliamı için hemen şimdi harekete geçin!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon uluslararası topluma bir an önce Suriye'deki katliamı durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı. BM Suriye'deki gözlemcilerin yarısınıysa geri çekiyor.

Bosna Hersek Meclisinde söz alan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon "Burada Bosna Hersek'in kalbinden tüm dünyaya çağrı yapıyorum: Daha fazla beklemeyin! Suriye'deki katliamı durdurmak için hemen şimdi harekete geçin!" dedi.

BM Genel Sekreteri, Bosna Savaşı sırasında yaşanan soykırımı engellemede başarısız olan uluslararası toplumun Suriye'de yeni bir sınavdan geçtiğini belirtti. Ban, “dünyanın, hiç bir eyleme geçmeden daha fazla sözlerin ardına saklanamayacağını” kaydetti.

Gözlemcilerin yarısı geri dönüyor

Öte yandan Suriye'deki BM gözlemcilerinin yarısının Suriye'den geri çekileceği kaydedildi. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı tahmin ediliyor. BM'nin barışı koruma operasyonları şefi Herve Ladsous, Suriye'deki 300 gözlemcinin "sayıları azaltılmış" bir şekilde görevlerine devam edeceğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz hafta Gözlemci Misyonu'nun süresinin 30 gün uzatıldığını duyurmuştu. ABD bunun nedeninin sadece gözlemcilerin güvenli bir şekilde Suriye'yi terk etmelerine olanak sağlamak olduğunun altını çizmişti.

Halep'teki çatışmalarınsa tüm şiddetiyle devam ettiği haberleri geliyor. Özgür Suriye Ordusu'ndan Ebu Ömer El Halabi "Halep'teki muharebe durumun gidişatında belirleyici olacak ve muhalifler buna hazır" şeklinde konuştu. (Deutsche Welle Türkçe)

