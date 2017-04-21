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Dünya
Deutsche Welle

BM: Saldırganlar yardım görevlisi kılığındaydı

Birleşmiş Milletler, Suriye’de 120‘den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bir bombalı intihar saldırısında, saldırganların yardım örgütü kıyafeti giydiğini açıkladı.

21 Nisan 2017 14:03

BM‘nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Cenevre‘de yaptığı açıklamada, saldırganların "yardım malzemesi dağıtmak istiyormuş gibi” yaptıklarını ve böylece çocukları da kasten hedefe aldıklarını vurguladı.

Suriye‘deki Raşidin kontrol noktasında meydana gelen patlamada ölenlerin 70 kadarı çocuktu. Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliye edilenlerin konvoyuna Halep yakınlarındaki kontrol noktasındaki bekleyiş sırasında bomba yüklü bir araç patlatılmıştı.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, "Eylemi kimin düzenlediğini bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, saldırganların insani yardım örgütü kıyafeti giymiş olduklarıdır” diye konuştu. Egeland ile de Mistura açıklamalarını Raşidin'de bir araca yerleştirilen bombanın havaya uçurulması öncesinde eylemcilerin çocuklara cips paketleri dağıttıklarını gören görü tanıklarının ifadelerine dayandırıyor.

Bombalı saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı. Şam hükümeti eylemin arkasında "terör gruplarının” olduğunu iddia etti. Kurbanların çoğunun yıllardan bu yana hükümete bağlı birliklerin kuşatması altındaki Fua ve Kefreya köylerinden olduğu, patlamanın bu köylerden rejim yanlılarını tahliye etmek üzere taşıyan otobüslerin bekleyişi sırasında meydana geldiği bildirildi.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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