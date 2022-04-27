BM, Rusya'yı Dünya Turizm Teşkilatı'ndan çıkardı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Moskova'nın ajansa ayrılmaya karar verdiğini söylemesinden kısa bir süre sonra, Rusya'nın üyeliğini askıya aldığını açıkladı. Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle bugün alınan kararın sembolik olduğu söylendi.

UNWTO'nun 160 üye devletinin üçte ikisinden fazlası Rusya'nın üyeliğini askıya alan kararı destekledi. UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesaj açık: Eylemlerin her zaman sonuçları olacaktır. Barış temel bir insan hakkıdır. Herkese garantilidir. İstisnasız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın örgütten ayrılma kararını açıklamasından daha önce planlanan oylamada UNWTO, Rusya'nın teşkilattan çıkışının tamamlamasının bir yıl süreceğini söyledi. Madrid merkezli örgütün özel oturumuna başkanlık eden İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, Rusya'nın işgalinin "Birleşmiş Milletler'in kuruluş ilkelerini ve turizmin temsil ettiği barış, refah ve evrensel saygı gibi değerleri zedelediğini" söyledi. düşmanlıkların durdurulması için.

İspanyol hükümeti yaptığı açıklamada örgütün, "Rusya Federasyonu politikasında bir değişiklik" yaşanması durumunda askıya almanın kaldırılabileceğini söyledi. Örgütün bir sonraki toplantısı 2023 yılında gerçekleşecek. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, turizmi geliştirmek için teknik destek sağlayan UNWTO'dan ayrılma kararının Rusya'daki sektörü etkilemeyeceğini söyledi.