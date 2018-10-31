BM: Rusya-Türkiye anlaşması sonrasında İdlib'deki askeri faaliyetlerde keskin düşüş oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması konusunda anlaşmaları sonrasında bu bölgedeki askeri aktivitelerin sayısında hatırı sayılır bir düşüş olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in hazırladığı Suriye raporunda, Rusya ile Türkiye'nin İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması konusunda anlaşmaya vardıktan sonra bu bölgedeki askeri aktivitelerin sayısında hatırı sayılır bir düşüş olduğu kaydedildi.

Belgede, "Söz konusu anlaşma duyurulduktan sonra İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde askeri aktivitelerde sert bir düşüş oldu, ayrıca hava saldırılarının sona erdiği de kaydedildi" dendi.

Raporda ‘Kaçırma, el yapımı patlayıcı ve sivil halk için tehdit oluşturan diğer unsurlarla yapılan saldırı haberlerinin gelmeye devam ettiğini' belirten Guterres, ekledi:

"Birleşmiş Milletler ve insani faaliyetler alanındaki ortakları, İdlib bölgesinde kapsamlı çatışmaların yeniden alevlenme ve buna bağlı olarak toplu göç olaylarının başlama olasılığını dikkate alarak yardım etme hazırlıklarına devam etti".