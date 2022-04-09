BM: Rusya’nın sivillere saldırıları kabul edilemez

Awad yaptığı açıklamada, "Kramatorsk bölgesindeki en korunmasız kişiler olan ve bu saldırıya yakalanan çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin vurulmasından son derece rahatsızız. Sivillerin bulunduğu bölgede patlayan silahlar, uluslararası insani hukukun açık bir ihlalidir. Sivilleri korumak zorundayız. Çevredeki hastaneler şu anda yaralılarla dolu. Biz, hayatta kalanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İlk yardım malzemelerini de teslim ettik. Bu çatışmanın tüm taraflarına, yaşadıkları yerlerden tahliye edilmek isteyenler için güvenli ve engelsiz geçişe izin vermeye, siviller için temel ulaşım mekanlarına karşı saldırıları önlemeye ve hareket edemeyen veya tahliye edilemeyenlere hayat kurtarıcı yardım malzemelerinin ulaştırılması için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz " diye konuştu.