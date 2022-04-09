BM: Rusya’nın sivillere saldırıları kabul edilemez

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki bir tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen sivilleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Ukrayna'nın doğusundaki tren istasyonuna düzenlenen ve aralarında çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının da bulunduğu, tahliye edilmeyi bekleyen en az 50 sivilin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların kabul edilmez olduğunu belirttiğini söyledi.

Sözcü Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in, sivillere ve sivil altyapıya karşı girişilen diğer saldırıları da kınadığını belirterek, bu saldırıların uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun ağır ihlali olduğunu belirttiğini ifade etti.

BM Sözcüsü Dujarric, Genel Sekreter'in, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca sivilleri koruma yükümlülüklerini, çatışmada mahsur kalan sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesini ve insani yardıma erişimi sağlamak için ateşkes üzerinde anlaşmaya varılmasının aciliyetini hatırlattığını bildirdi. Genel Sekreter Guterres’in bu acımasız savaşa bir an önce son verilmesi için ilgili tüm taraflara yaptığı çağrıyı yinelediği belirtildi.

“Ölü sayısı artabilir”

BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad da yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonunda çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ve ölümlerin sayısının artmasının muhtemel olduğunu söyledi.