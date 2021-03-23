BM: Rohingyalı sığınmacıların kaldığı kamptaki yangında 15 kişi öldü; 400 kişi kayıp

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Birleşmiş Milletler, Bangladeş'teki Rohingyalı sığınmacıların kaldığı kampta çıkan yangında 15 kişinin öldüğünü ve 400 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Bangladeşli yetkililer pazartesinin geç saatlerinde Balukhali kampında çıkan büyük yangının kaynağını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) Johannes van der Klaauw, Cenevre'de yapılan bir toplantıya video bağlantı ile Dakka'dan bağlanarak yangın için, "Çok büyük, çok yıkıcı" dedi. van der Klaauw, "Hâla 400 kişiyi bulamadık. Yıkıntıların altında olabilirler" diye konuştu.

UNCHR yetkilisi yangında ayrıca 560 kişinin yaralandığını ve 45 bin kişinin yerinden olduğunu ifade etti.