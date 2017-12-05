BM: Rohingyalara soykırım yapılıyor olabilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'e göre, Myanmar’daki Müslüman azınlık Rohingyalara yönelik şiddet, soykırım olabilir. Salı günü BM’nin Cenevre'deki merkezinde yapılan olağanüstü toplantıda konuşan El Hüseyin, Rohingyaların onlarca yıldır vatansız olması, onlara yönelik uygulanan ayrımcılık, vahşice yerlerinden edilmeleri ve sistematik bir biçimde yerle bir edilen köylerin bir soykırıma işaret ettiğini söyledi. "Soykırım unsurlarının bulunmadığını iddia edebilecek biri var mı?" diye soran El Hüseyin, Rohingya krizinde uluslararası cezai bir soruşturmanın gerekli olduğunu kaydetti. Ürdünlü komiser, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni adres olarak gösterdi.

BM komiseri, görgü tanıklarının Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya azınlığa barbarca davrandığını aktardığını söyledi. Evlerin kasıtlı olarak ateşe verildiği, kadın ve kız çocuklarının tecavüze uğradığı, çocuk-yetişkin gözetmeksizin insanların öldürüldüğü ve kaçan sivillerin vurulduğu gibi iddiaların söz konusu olduğunu belirten BM komiseri, Bangladeş’e kaçan Rohingyaların Myanmar'a geri gönderilmesi konusunda aceleci davranılmaması yönünde uyardı. El Hüseyin, öncelikle krizin sebeplerinin üzerine gidilmesi ve insan haklarına riayet edildiğinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

Rohingyalar nüfusun büyük çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'da ayrı bir etnik grup olarak değil "Bengalli” yasadışı göçmenler olarak tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler ve aralarında ABD’nin de olduğu birçok ülke, şimdiye dek Myanmar'ın Müslüman Rohingyalara etnik temizlik uyguladığı suçlamasında bulunuyordu.

BM verilerine göre Ağustos ayı sonundan itibaren 620 bin Rohingya, Myanmar Ordusu'nun şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığındı. Kısa bir süre önce de Myanmar ve Bangladeş'in Rohingyaların geri gönderilmesi konusunda uzlaştığı açıklanmıştı. Ancak bunun hayata geçirilip geçirilmeyeceği henüz kesinleşmedi.

KNA/AFP, BD/H

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