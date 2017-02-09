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BBC Türkçe

BM raporu: Öldürülen Arakan Müslümanlarının sayısı bini geçebilir

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kasım ayından bu yana Myanmar ordusunun, Arakan Müslümanlar'ını hedef alan saldırılarında, binden fazla kişinin öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

09 Şubat 2017 20:18

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kasım ayından bu yana Myanmar ordusunun, Arakan Müslümanlar'ını hedef alan saldırılarında, binden fazla kişinin öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Bangladeş'te yaklaşık 70 bin Arakan Müslümanı'nın yerleştirildiği bir kampta incelemeler yapan BM yetkilileri, dünyanın Myanmar'da yaşanan krizin boyutlarını anlayamadığını söyledi.

İngiliz Guardian gazetesine göre, adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisi, "Şimdiye kadar yüzlerce ölüden söz ediliyordu. Ama bu rakamlar gerçekleri yansıtmıyor olabilir. Ölü sayısı belki de binlerce olabilir" dedi.

Myanmar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Zaw Htay ise, Ekim ayında bir sınır karakoluna saldırı düzenleyen ve bir subayı öldüren Arakanlı militanlara karşı düzenlenen operasyonlarda ölü sayısının 100'den az olduğunu savundu.

Myanmar'ın kuzeybatısında yaşayan ve vatandaş sayılmayan 1.1 milyon Arakanlının, Güney Afrika'da apartheid (ırk ayrımına dayanan yönetim) dönemindekine benzer koşullarda bir yaşam sürdüğü yorumları yapılıyor.

Nüfusunun çoğu Budist olan Myanmar'da, Arakan Müslümanlar'ı Bangladeş'ten gelen yasa dışı göçmenler olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Cuma günü yayımlanan bir raporda, "Myanmar ordusunun Arakan'da toplu öldürme olayları ve tecavüzlere giriştiği" açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler, bu durumun, insanlığa karşı suç kapsamına girebileceği uyarısında bulunuyor.

Aung San Suu Kyi hükümeti rapordaki iddiaların araştırılacağını açıkladı. Hükümet daha önce, katliam, tecavüz ve kundaklama iddialarını reddetmişti.

Ancak saldırılara ilişkin bir önceki askeri hükümet dönemine ait yeni ortaya çıkan bulgular, Suu Kyi'yi zor durumda bıraktı.

Cunta döneminde demokrasi savunucusu olarak görülen Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmakla suçlanıyor.

Ordunun Arakan'la bağlantıyı kesmesi nedeniyle, bölgede tam olarak neler yaşandığının bağımsız kaynaklarca teyit edilmesi mümkün görünmüyor.

BM raporunda göçmenlerin vücutlarında "kurşun ve bıçak yarası bulguları" olduğuna vurgu yapılırken, uydu görüntülerinde ise köylerin imha edildiğinin görüldüğüne işaret ediyor.

Yine Bangladeş'te görevli başka bir BM yetkilisi ise Reuters ajansına, raporun "Buz dağının sadece görünen kısmı" olduğunu açıkladı.

Örgütün raporu, 220 Arakanlı mülteciyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Bu kişilerin çoğu, öldürülen ve kaybolan tanıdıkları olduğunu söylüyor.

Raporda, askerlerin halka helikopterlerden ateş açtığı ve el bombaları attığı, imamları ve öğretmenleri özellikle hedef aldığı, sivillerin bıçakla boğazlarının kesildiği ve bazı kişilerin evlere kilitlenerek diri diri yakıldığından söz ediliyor.

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