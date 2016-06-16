T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM raporu: IŞİD Ezidilere soykırım yaptı

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan araştırma komisyonu, IŞİD'in Ezidilere Suriye ve Irak'ta soykırım uyguladığı ve çeşitli savaş suçları işlediği sonucuna vardı.

16 Haziran 2016 15:39


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı olarak Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD'in eylemlerine ilişkin incelemeler yapan araştırma komisyonu, konuyla ilgili raporunu kamuoyuna açıkladı.

Rapora göre, örgüt Irak ve Suriye'de Ezidilere soykırım uygulandığı sonucuna vardı. Raporda, 400 bin Ezidi'nin öldürüldüğü, köleleştirildiği veya diğer suçlara maruz bırakılarak yok edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Bağımsız araştırmacılar, "Ezidilere yönelik soykırım devam ediyor" tespitini yaptı. Raporda, 3 bin 200 Ezidi kadın ve çocuğun hala IŞİD'in elinde olduğuna dikkat çekilerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin konuyla ilgili kararlarına atıfta bulunuldu. Uzmanlar, IŞİD'in elinde tutulan Ezidilerin kurtarılması için girişimde bulunulması çağrısı yaptı.

Komisyon, 2014 yılının Ağustos ayında Irak'ın kuzeybatısında IŞİD'in Ezidilere yönelik saldırısına ilişkin ilk kez rapor hazırladı. 41 sayfalık raporda, Suriye'de Ezidi kadın ve genç kızların IŞİD militanlarına satıldığı köle pazarlarının kurulduğuna dikkat çekildi.

IŞİD, 2014 yılında Suriye'nin ve Irak'ın geniş bölgelerini kontrolüne geçirmişti. Irak'ın kuzeyinde on binlerce Ezidi, IŞİD'in yaklaşması üzerine Sincar Dağı'na kaçmış, aç susuz hayatta kalma mücadelesi vermişti. Binlerce Ezidi erkek öldürülmüş, kadın ve çocuklar ise kaçırılmış ve köleleştirilmişti. Birleşmiş Milletler, Ezidi halkına yönelik kıyımların soykırım olarak sınıflandırılmasını ihtimal dâhilinde görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hakları KonseyiIŞİD Ezidilere SuriyeIrakMilletlerSuriyeIŞİDSuriye EzidilereEzidiUluslararası Ceza MahkemesiEzidilerinKomisyonAğustosIŞİD EzidilereSuriye EzidiEzidi IŞİDSincar DağıMilletler EzidiDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24