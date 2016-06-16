BM raporu: IŞİD Ezidilere soykırım yaptı



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı olarak Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD'in eylemlerine ilişkin incelemeler yapan araştırma komisyonu, konuyla ilgili raporunu kamuoyuna açıkladı.

Rapora göre, örgüt Irak ve Suriye'de Ezidilere soykırım uygulandığı sonucuna vardı. Raporda, 400 bin Ezidi'nin öldürüldüğü, köleleştirildiği veya diğer suçlara maruz bırakılarak yok edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Bağımsız araştırmacılar, "Ezidilere yönelik soykırım devam ediyor" tespitini yaptı. Raporda, 3 bin 200 Ezidi kadın ve çocuğun hala IŞİD'in elinde olduğuna dikkat çekilerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin konuyla ilgili kararlarına atıfta bulunuldu. Uzmanlar, IŞİD'in elinde tutulan Ezidilerin kurtarılması için girişimde bulunulması çağrısı yaptı.

Komisyon, 2014 yılının Ağustos ayında Irak'ın kuzeybatısında IŞİD'in Ezidilere yönelik saldırısına ilişkin ilk kez rapor hazırladı. 41 sayfalık raporda, Suriye'de Ezidi kadın ve genç kızların IŞİD militanlarına satıldığı köle pazarlarının kurulduğuna dikkat çekildi.

IŞİD, 2014 yılında Suriye'nin ve Irak'ın geniş bölgelerini kontrolüne geçirmişti. Irak'ın kuzeyinde on binlerce Ezidi, IŞİD'in yaklaşması üzerine Sincar Dağı'na kaçmış, aç susuz hayatta kalma mücadelesi vermişti. Binlerce Ezidi erkek öldürülmüş, kadın ve çocuklar ise kaçırılmış ve köleleştirilmişti. Birleşmiş Milletler, Ezidi halkına yönelik kıyımların soykırım olarak sınıflandırılmasını ihtimal dâhilinde görüyor.