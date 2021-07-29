BM raportörü: Myanmar bir 'süper yayıcı' ülke haline gelebilir

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Myanmar'ın bölgedeki salgınları körükleyen bir 'süper yayıcı ülke' olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Raportörü, ülkede ateşkes için çağrıda bulundu.

Mevcut olarak askeri darbenin sebep olduğu siyasi ve ekonomik krizle mücadele en Myanmar, pandeminin başından bu yana gördüğü eden ciddi salgınla karşı karşıya.

Darbeyi protesto etmek için devlet hastanelerinde çalışmayı bırakan doktorlar, hastaları gizlice tedavi ediyorlar. Bu doktorların cuntaya bağlı güvenlik güçleri tarafından tutuklanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

BM Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, ülkedeki tam vaka ve ölüm sayısını öğrenemeseler de "yukarı doğru ciddi bir tırmanış olduğunu bildiklerini" dile getirdi.

Andrews, "Myanmar, Koronavirüs ve onun çok bulaşıcı varyantlarının süper yayıcısı haline geliyor. Bu birçok farklı sebeple çok tehlikeli bir durum" dedi.

Raportör, Myanmar'ın 'süper yayıcı ülke' haline gelmesi durumunda bölgedeki diğer ülkelerin de büyük acılarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.