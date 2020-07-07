BM raportörü Callamard: ABD, Süleymani'yi öldürerek uluslararası hukuku ihlal etti

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Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Ocak ayında ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindeki 19 kişinin öldürmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu sonucuna vardıklarını bildirdi.

Callamard, ABD'nin Süleymani'nin konvoyunun vurulmasını meşru kılacak kadar mevcut veya planlanan bir saldırı olduğuna dair kanıt sunamadığını söyledi.

Düzenlenen hava operasyonunun BM düzenlemelerini de ihlal ettiğini ifade eden Callamard, raporunda yapılanın sonuçları olması gerektiğini ifade etti.

Callamard, "İnsansız hava aracı kullanımında dünya patlama noktasında. Güvenlik Konseyi sesini çıkarmıyor, uluslararası toplum da bu konuda gönüllü veya gönülsüz sessiz kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Raportör, bulgularını BM İnsan Hakları Konseyi'ne perşembe günü sunacak. Oturumun sonunda ülkeler nasıl bir hamle yapılması gerektiği üzerinde duracak.