BM: Rakka'ya yardıma hazırız

Birleşmiş Milletler, IŞİD'in üç yıl sonra şehirden çıkartılmasının ardından Suriye'nin Rakka kentine girmeye hazır olduklarını açıkladı.

Şam'daki bir BM yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, bölgeye girişin başlıca öncelikleri olduğunu söyledi ve kentten kaçıp, yakındaki kamplarda barınmaya başlayan 300 bin kişinin "büyük ihtiyaç içinde olduklarını" söyledi.

Yardım çalışanları, kent halkının evlerine dönmesinin yıllar alabileceğini belirtiyor.

Kürt güçlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Rakka'da tam olarak denetimi sağladıklarını açıkladı.

SDG Sözccüsü Mustefa Bali, kentin son bölgelerinden uyuyan örgüt hücrelerini ve mayınları temizlemek için operasyonların sürdüğünü söyledi.

Yardım kuruluşları, IŞİD'e karşı dört ay süren saldırıların, kentin sivil altyapısını ve evleri yok ettiğini belirtti.

Şam'daki BM Yetkilisi Linda Tom, kentte sivil olmadığına inanıldığını ve Rakka'nın yardım çalışanları için "büyük bir değişim" olduğunu söyledi.

Tom "Şu anda yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için daha iyi bir konumdaysak, bunu yapmaya ve yardımları arttırmaya hazırız" dedi.

Tom ayrıca, yardım kuruluşlarının evlerinden olan Rakka halkının kaldığı, kentin etrafındaki onlarca kampta yaşayan ve acil su, gıda ve ilaca ihtiyacı olan binlerce sivile yardım etmete zorlandığını vurguladı.

IŞİD hala Suriye'nin bazı bölgelerine hakim, bunların en büyüğü de ülkenin güneydoğusundaki Deyr Ez Zor bölgesinde bulunan Fırat Vadisi boyunca uzanan yerler.

Ancak SDG ve Suriye Ordusu, Irak sınırında yer alan bu bölgeleri de ele geçirmek için operasyon başlattı.