T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BM: Rakka'ya yardıma hazırız

Birleşmiş Milletler, IŞİD'in üç yıl sonra şehirden çıkartılmasının ardından Suriye'nin Rakka kentine girmeye hazır olduklarını açıkladı. Kentin etrafındaki kamplarda evlerinden olan 300 bin Rakkalı sivilin yaşadığı belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler, IŞİD'in üç yıl sonra şehirden çıkartılmasının ardından Suriye'nin Rakka kentine girmeye hazır olduklarını açıkladı.

Şam'daki bir BM yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, bölgeye girişin başlıca öncelikleri olduğunu söyledi ve kentten kaçıp, yakındaki kamplarda barınmaya başlayan 300 bin kişinin "büyük ihtiyaç içinde olduklarını" söyledi.

Yardım çalışanları, kent halkının evlerine dönmesinin yıllar alabileceğini belirtiyor.

Kürt güçlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Rakka'da tam olarak denetimi sağladıklarını açıkladı.

SDG Sözccüsü Mustefa Bali, kentin son bölgelerinden uyuyan örgüt hücrelerini ve mayınları temizlemek için operasyonların sürdüğünü söyledi.

Yardım kuruluşları, IŞİD'e karşı dört ay süren saldırıların, kentin sivil altyapısını ve evleri yok ettiğini belirtti.

Şam'daki BM Yetkilisi Linda Tom, kentte sivil olmadığına inanıldığını ve Rakka'nın yardım çalışanları için "büyük bir değişim" olduğunu söyledi.

Tom "Şu anda yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için daha iyi bir konumdaysak, bunu yapmaya ve yardımları arttırmaya hazırız" dedi.

Tom ayrıca, yardım kuruluşlarının evlerinden olan Rakka halkının kaldığı, kentin etrafındaki onlarca kampta yaşayan ve acil su, gıda ve ilaca ihtiyacı olan binlerce sivile yardım etmete zorlandığını vurguladı.

IŞİD hala Suriye'nin bazı bölgelerine hakim, bunların en büyüğü de ülkenin güneydoğusundaki Deyr Ez Zor bölgesinde bulunan Fırat Vadisi boyunca uzanan yerler.

Ancak SDG ve Suriye Ordusu, Irak sınırında yer alan bu bölgeleri de ele geçirmek için operasyon başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler IŞİDSuriye RakkaKentinRakkalıMilletler IŞİDBMBBCSuriye Demokratik Güçleri RakkaSözccüsü Mustefa BaliIŞİDBM Yetkilisi Linda TomRakkaTomSuriyeDeyr Ez ZorFırat VadisiSDGSuriye Ordusu Irak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24