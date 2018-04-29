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BBC Türkçe

BM Rakka operasyonuna ara verilmesi çağrısı yaptı

Uluslararası örgütlerin Rakka'da ABD önderliğindeki koalisyonun hava operasyonlarındaki can kayıplarının arttığı uyarılarının ardından BM de sivillerin tahliyesi için ara verilmesini istedi. Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egelan

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM), sivillerin tahliye edilmesi için Rakka operasyonuna ara verilmesi çağrısı yaptı.

BM'nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Şu anda dünya üzerinde (Rakka'dan) daha kötü bir yer düşünemiyorum... Kafasını evden dışarı uzatanlar hava operasyonlarında öldürülme riskiyle karşı karşıya kalıyor" dedi.

Egeland, sivillerin kentten ayrılmasına olanak sağlayacak imkanların oluşturulması ve operasyona ara verilmesi gibi seçeneklerin gündeme getirilmesi gerektiğini de söyledi.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Haziran ayı başında Rakka'yı Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için operasyon başlatmıştı.

Rakka operasyonuna ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonu da havadan destek veriyor. Koalisyon, yalnızca geçen hafta içerisinde 250 hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Ancak Rakka'da yaklaşık 25 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü de Haziran ayında operasyonun başlamasından bu yana yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM, IŞİD'i sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçluyor. Ancak Suriyeli muhalif gruplara göre, koalisyonun hava saldırılarından kaynaklanan sivil kayıplar istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor.

Koalisyon güçlerinin komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Bağdat'ta Salı günü yaptığı açıklamada, "Rakka'da sivil kayıpların ciddi bir seviyeye ulaştığı yönünde somut bir bilgi" olmadığını söyledi.

Koalisyonun hava operasyonlarına ek olarak SDG'ye bağlı güçler de karadan şehre yönelik top atışları yapıyor. SDG'nin kentin yarısından fazlasını ele geçirdiği ifade ediliyor.

IŞİD'in 2014 yılından bu yana kontrolü altında tuttuğu ve 'başkent' ilan ettiği Rakka'da yaklaşık 4 bin militanı olduğu tahmin ediliyor.

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