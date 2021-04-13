BM: Radikal İslamcı militanların saldırılar düzenlediği Mozambik'te yaklaşık 1 milyon insan açlık yaşıyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Mozambik'in kuzeyinde yaklaşık bir milyon insanın büyük bir açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mozambik'in kuzeyinde İslam Devleti Örgütü (IŞİD) bağlantılı radikal İslamcı militanların düzenledikleri saldırılar sonrası yüz binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

BM ajansının açıklamasına göre, Mozambik'te şu anda 950 bin kişi açlık yaşıyor. Ajans, krizi çözmek için bağışçıların 82 milyon dolarlık bağış yapmaları için çağrıda bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, Mozambik'te Şubat'tan beri 690 bin kişi yaşadığı yeri terk etti.

Mozambikli askeri yetkililer, 2 Nisan'daki açıklamalarında IŞİD bağlantılı militanların milyarlarca dolar değerindeki doğalgaz projelerinin bulunduğu bölgenin yakınındaki sahil kenti Palma'da başlattıkları saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü doğrulamışlardı.

Yardım kuruluşları, saldırılar sonrasında binlerce insanın bölgeyi terk ettiğine, emniyet için gür ormanlara gittiğine ya da tekneyle kaçtığına inandıklarını açıklamışlardı.

Radikal İslamcı militanlar, civardaki yerleşim bölgesi Cabo Delgado'da 2017'den beri artan bir şekilde aktif faaliyet göstermekteydiler. Amcak militanların ortak bir amaçlarının olup olmadığı ya da tam olarak ne için savaştıkları bilinmiyor.

Fransız Enerji devi Total'in Mozambik'in kuzeyinde 60 milyar dolar değerinde bir doğalgaz projesi geliştirmekteydi. Bu projeyle Afrika'nın güneydeki yoksul ülke Mozambik'in dönüştürülmesi amaçlanıyordu. Dünya Bankası verilerine göre, Mozambik'in gayrisafi yurt içi hasılası 2019 yılında yaklaşık 15 milyar dolardı.