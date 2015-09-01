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Dünya
Deutsche Welle

BM Palmira'daki tapınağın yıkıldığını doğruladı

BM IŞİD'in Palmira antik kentinde bulunan tapınağı havaya uçurduğunu doğruladı. BM uydu fotoğraflarının haberi doğruladığını belirtti.

01 Eylül 2015 17:08

 

BM Operasyonel Uydu Uygulama Programı (UNOSAT) tarafından uzaydan çekilen
görüntüler sosyal paylaşım sitebi twitterde  yayınlandı. BM yetkilisi Einar Bjorgo
BBC'ye verdiği demeçte, incelenen görüntülerin Palmira'daki Bel Tapınağı'nın
yıkıldığını gösterdiğini belirtti. BM yetkilisi görüntülerde tapınağın ana binasının
yıkıldığının tespit edildiğini ifade etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Palmira antik kentindeki Bel
Tapınağı'nı yıktığını duyurmuştu. Örgüt geçen hafta 2 bin yıllık Baal Şamin
tapınağını patlayıcılarla havaya uçurmuştu. Palmira, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor. IŞİD Palmira'yı
Mayıs sonunda işgal etmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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