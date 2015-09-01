BM Palmira'daki tapınağın yıkıldığını doğruladı

BM Operasyonel Uydu Uygulama Programı (UNOSAT) tarafından uzaydan çekilen
görüntüler sosyal paylaşım sitebi twitterde yayınlandı. BM yetkilisi Einar Bjorgo
BBC'ye verdiği demeçte, incelenen görüntülerin Palmira'daki Bel Tapınağı'nın
yıkıldığını gösterdiğini belirtti. BM yetkilisi görüntülerde tapınağın ana binasının
yıkıldığının tespit edildiğini ifade etti.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Palmira antik kentindeki Bel
Tapınağı'nı yıktığını duyurmuştu. Örgüt geçen hafta 2 bin yıllık Baal Şamin
tapınağını patlayıcılarla havaya uçurmuştu. Palmira, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor. IŞİD Palmira'yı
Mayıs sonunda işgal etmişti.