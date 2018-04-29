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BBC Türkçe

BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura: Suriyeli Kürtler anayasa çalışmalarına katılmalı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkedeki yeni anayasa taslağı için yürütülen çalışmalara Kürtlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. De Mistura, ayrıca yapılacak çatışmasızlık anlaşmalarının ülkeyi bölünmeye sürüklememe

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkedeki yeni anayasa taslağı için yürütülen çalışmalara Kürtlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye görüşmelerinin 7. turu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan de Mistura, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamalarda, Suriyeli Kürtlerin yok sayılmaması gerektiğini belirterek "Kürt temsilcilerin anayasa çalışmalarına katılımına izin verilmeli" dedi.

Reuters haber ajansına bilgi veren Batılı diplomatlar, geçtiğimiz haftalarda BM temsilcilerinin farklı Suriyeli muhalif gruplarla anayasa tasarısı için teknik müzakereler yürüttüğünü söyledi ve yeni anayasa taslağı için İsviçre'nin Lozan kentinde iki toplantı düzenlendiğini aktardı.

Suriye'de çatışmaları sonlandırmak için yapılan anlaşmaların, ülkede istikrarın sağlanmasında oyndığı rolün önemine vurgu yapan de Mistura, bu anlaşmaların ülkeyi bölünmeye sürüklememesi için çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

BM Suriye Temsilcisi, ülkenin bütünlüğü için bu gibi anlaşmaların "geçici" statüde olması gerektiğine de dikkat çekti.

Suriye'nin güneybatısı için üzerinde ulaşmaya vardıkları ateşkesin

ABD, Rusya ve Ürdün, Suriye'nin güneybatısında ateşkesin sağlanması ve "çatışmasızlık anlaşması" üzerinde uzlaşmışlardı.

Ateşkesin kapsamlı olarak geçerliliğini koruduğunu söyleyen de Mistura, sözlerine şöyle devam etti:

"İki süper güç ateşkesin başarılı olması çabasıyla, bu düzeyde bir uzlaşma sağlayabildiyse, o ateşkesin başarılı olması ihtimali yüksektir."

De Mistura, çatışmaların sonlandırılması için atılacak adımların, istikrarın hızla sağlanmasına yönelik olması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini de vurguladı.

De Mistura açıklamasında, Rusya, İran ve Türkiye'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan, ancak anlaşma sağlanamayan görüşmelerde de, doğru yönde adımlar atıldığına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Pazartesi günü Suriye krizini görüşmek için Türkiye'ye gelmişti.

Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, ABD'nin YPG'ye desteği ve Suriye'nin güneyinde ilan edilen ateşkes ele alınmıştı.

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