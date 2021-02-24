BM Özel Raportörü: İranlı yetkililer Ukrayna uçağının düşürülmesi sebebiyle yargılanmalı

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnès Callamard, geçen yılın ocak ayında düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili çok sayıda yüksek rütbeli İranlı yetkilinin yargılanması gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İran hükûmetine hazırladığı 45 sayfalık mektupta altı ay boyunca sürdürdüğü incelemelerin sonuçlarını paylaştı. Callamard, 176 kişinin hayatını kaybettiği olayda İran'ın soruşturma sürecine katkı sağlamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Callamard, Tahran'ın hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik davranışlarını da kınadığını ekledi. Rapora, göre, aileler hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerine ulaşamadı, kötü muameleye maruz kaldı ve zorunlu "şehit" cenazelerine katılmak zorunda bırakıldı.

Callamard'ın mektubunda "Olayla ilgili resmi açıklamalardaki çelişkiler, karışıklık yaratma ve olayı aydınlatmama amacıyla tasarlanmış gibi görünüyordu. Yanlış yönlendiren açıklamalardı" ifadelerine yer verdi. Uçağın düşürülmesinin İran'ın sivil ve askeri yetkililer tarafında "ciddi ve derin" bir suçu olduğunu belirtti ve ekledi "Benim görüşüme göre ceza mahkemesinde 'suçlu ve pervasız' bulunur"

İran'ın resmi açıklamaları uçağın düşürülmesinde teknik ve insani hatalar olduğunu kabul etse de Callamard, hatalar üzerine sorulan soruların cevaplanmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

İran'da 8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

Tahran yönetimi, uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarını önce yalanlamış, olaydan 3 gün sonra ise yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.