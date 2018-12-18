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Dünya

BM özel danışmanı Lute, Kıbrıslı liderlerle görüştü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile birer görüşme daha yapt

18 Aralık 2018 17:29

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile birer görüşme daha yaptı. Ada\'da önceki gün temaslarına başlayan Lute, Kıbrıslı liderlerin görüşlerini dinledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu görüşme sonrasında yaptığı kısa açıklamada; \"Cumhurbaşkanımız bugünkü görüşmesinde de Kıbrıs Türk halkı bakımından son derece önemli gördüğümüz noktaları bu vesile ile Jane Holl Lute’a bir kez daha aktarma fırsatı buldu. Yapıcı ve ayrıntılı olan görüşme bir saat yirmi dakika sürdü\" dedi.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodomu da, Lute\'nin yeni yılda da Ada\'da temaslar yapacağını açıkladı. Prodomu, \"Eğer bir gelişme olursa bunu açıklayacağız\" dedi.

 

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