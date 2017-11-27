BM: Orta ve Doğu Avrupa'da "biyo-çeşitlilik" tehlike altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Birleşmiş Milletler Çevre Programı (BM Çevre), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Eurach Research, Doğu ve Orta Avrupa\'nın büyük bir bölümünü kaplayan Danube-Karpatlar bölgesindeki \"biyo-çeşitliliğin\" tehlike altında olduğu uyarısı yaptı.

BM Çevre, Danube Havzası ve Karpatlar Dağları\'nın oluşturduğu ve Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna, güney Polonya ve güney Almanya\'nın bir kısmının veya hepsinin bulunduğu bölgedeki \"yasa dışı ağaç kesimi ve vahşi yaşam ticaretinin\", bölgedeki biyo-çeşitliliğe zarar verdiğini ve insanların yaşamını etkilemeye başladığına dikkat çekti.

BM\'in yayınladığı raporda, UNESCO Dünya Mirası kapsamında korunmaya alınan ve yasa dışı kereste kesiminin yapıldığı ormanlık bölgelerin tehlike altında olduğu belirtildi.

Romanya\'da 345 orman bölgesinde yapılan bir araştırmada, yasa dışı kereste kesiminin sürdürülebilirliği korumadaki en büyük engel olduğu açıklandı.

BM Kereste Yönetmeliği (UN Timber Regulation) bölgedeki yasa dışı kereste kesimiyle mücadeleye 2013\'te katıldı ve Avrupa genelinde yasa dışı yollarlar elde edilen kereste alım ve satışını durdurmayı hedefledi.

Ormanlık bölgelerin ev sahipliği yaptığı vahşi yaşamla ilgili olarak BM raporunda, bölgede yaşayan en geniş nüfuslu kahverengi ayı, vaşak ve kurtların uluslararası çevre yasaları tarafından korunmalarına rağmen yine de yasa dışı avlanmaya maruz kaldığı vurgulandı.

Avrupa\'daki bu etçil hayvanların nüfus oranında yüzde ikisinin yaşadığı Karpatlar Dağları\'ndaki yasa dışı avlanma, türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken, Danube Nehri\'nde yaşayan ve sayısı gittikçe azalan mersin balığının, havyar yapımı için yasa dışı avlanması da bölgede vahşi yaşamı tehdit eden bir diğer risk olarak bulunuyor.

BM Çevre Başkanı Erik Solheim, \"Bölgenin bu şekilde yağmalanması, doğal kaynakların gelişimini kısıtlıyor ve devleti, eğitim ve sağlık alanlarındaki iş imkanlarını teşvik etmede engelliyor. Bu kaynaklar yağmalanmak yerine, gelecek nesilleri için sağlam bir temel olarak korunmalı\" dedi.

Bölgedeki kuşların yasa dışı olarak avlanması da raporda büyük bir yer ediniyor. Halk tarafından çok önemsenmese de, Akdeniz bölgesinde her yıl 11 ila 36 kuş yasa dışı yollarla yakalanıyor veya öldürülüyor. Yasa dışı yollarla ele geçirilen kuşlar İtalya veya Malta\'daki restoranlara satılırken rapordaki verilere göre, Sırbistan\'da her sene 104 bin ila 163 bin kuş öldürülüyor ve bu rakamlar hızla artıyor.

Bölgedeki yasa dışı ağaç kesimi ve vahşi yaşam ticaretiyle başa çıkmak için araştırma yazarları, ülkeler ve kuruluşlar arasındaki uluslararası işbirliklerinin artması ve veri paylaşımı ve yasa uygulamaları konusunda görüşmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Danube-Karpatlar bölgesi başta olmak üzere, dünya genelindeki doğal yaşamı korumak için Avrupa Parlamentosu 15 Kasım\'da, Avrupa Komisyonu\'nun sunduğu Doğa Eylem Planı\'nı kabul ederek, şu ana kadar yapılan uygulamaları güçlendirme kararı aldı. 2017 yazında , Ukrayna\'daki beş bin hektarlık balta girmemiş kayın ormanları ve Romanya\'daki 24 bin hektarlık ormanlık alanlar UNESCO Dünya Mirası\'na kabul edilerek, doğal varlığın önemi bir kez daha gösterildi. (Fotoğraflı)

