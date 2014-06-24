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Dünya
Deutsche Welle

BM: IŞİD 1 haftada 757'si sivil 1075 kişiyi öldürdü

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Irak'ta haziran ayında yaşanan çatışmalarda en az 1075 kişi hayatını kaybetti

24 Haziran 2014 18:31

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville Cenevre'de yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin en az 757'sinin sivil olduğuna dikkat çekti. Colville Irak'ın kuzeyindeki üç eyalette en az 600 kişinin de yaralandığını kaydetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay geçen hafta raporunda Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı terör örgütünün sivil halka ve hükümet temsilcilerine yönelik uyguladığı şiddete dikkat çekmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville bazı kurbanların keyfi olarak öldürüldüğüne vurgu yaptı. Ölenlerin arasında sivillerin yanı sıra polis memurları ve askerlerin de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu rakamların 5-22 Haziran tarihleri arasındaki verilere dayandığı belirtilirken, bunların "minimum rakamlar" olduğu ve öldürülenlerin sayısının bunun çok daha üzerinde olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

IŞİD'in, yaptığı yargısız infazlarla ilgili görüntüler yayımladığını anımsatan Colville, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu bazı azınlık gruplarının dini ve etnik farklılıklarından dolayı hedef seçildiğini kaydetti.

UNAMI'nin, Irak askeri personelinin de bazı yargısız infazlar gerçekleştirdiği yönünde bilgiler aktardığına dikkati çeken Colville, Iraklı yetkililerin bu tür yargısız infaz iddialarını araştırması ve sorumlularını yargı önüne çıkarması gerektiğini söyledi.

Bütün bu ihlallerin savaş suçu veya insanlığa karşı suç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin sorulması üzerine Colville, "Irak'ta bazı durumlarda savaş suçu işlenmiştir" dedi.

Colville, bir kişiye karşı işlenen suçun bile savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini ancak insanlığa karşı suçun daha büyük ölçekli olması gerektiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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