BM: OHAL de olsa insan hakları ihlal edilemez!

BM uzmanları, Türkiye’nin olağanüstü hal durumunda dahi insan haklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Türkiye’yi Olağanüstü Hal (OHAL) süresinceki insan hakkı ihlalleri konusunda uyaran bir açıklama yayınladı.

Bianet'te yer alan habere göre, BM’nin resmi internet sitesinden yayınlanan ve 19 uzmanın imzaladığı açıklamada, Türkiye’nin olağanüstü hal durumunda dahi insan haklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

“Olağanüstü durumda yükümlülük azaltmayı” içeren Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (ICCPR) 4. Maddesini işletmeyi isteyen Türkiye’nin, hak ihlalleriyle ilgili yükümlülüklerini azaltacağı koşulların mevcut olmadığı ifade edildi. Türkiye’nin 2000’de imzaladığı anlaşma 2003’te yürürlüğe girmişti.

Açıklamada, “Sözleşmenin 4. maddesi sadece ulusun yaşamına tehdit durumlarında geçerlidir, şu anki durum ise bunu karşılamıyor” dendi.

“Acil durum veya olağanüstü halde dahi, yaşam hakkı korunmalı, işkence önlenmeli, ayrımcılık yasağı ve adil yargılanma hakkı kaldırılmamalı ve herkesin inanç ve düşünce özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.”

BM uzmanları, hükümetin bu yükümlülükler altında olduğunu, OHAL ilanının da bunu değiştiremeyeceğini altını çizdi.

Uzmanlar ayrıca binlerce gözaltı ve tutuklama gerçekleştiğinden, işkence ve kötü muamele iddialarının dile getirildiğinden bahsetti.

“Türkiye kritik bir döneme giriyor. Hükümet yeni kanun veya kararnameleri, ülkeyi daha derin bir krize sürüklemek için kullanmamalı.”

Türkiye hükümetinin korumakla yükümlü olduğu insan haklarının ihlal edilebileceği konusunda endişelerini dile getirdiler.