BM nükleer gözlemcisi: Kuzey Kore plütonyum üretiyor olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) atom gözlemcisi, Kuzey Kore'de nükleer silahlarda kullanılabilecek reaktör yakıtından plütonyumu ayırmak için yeniden işleme çalışmalarının belirtilerinin görüldüğünü aktardı.

Reuters'ın haberine göre; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA), 2009 yılında ajans müfettişlerini sınır dışı ettiğinden beri Kuzey Kore'ye erişimi olmadı. Ülke daha sonra nükleer silah programına devam etti ve kısa süre sonra nükleer testlere yeniden başladı.

Viyana merkezli IAEA, artık Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki ana nükleer kompleks de dahil olmak üzere bölgelerdeki faaliyetlerini, çoğunlukla uydu görüntülerini kullanarak uzaktan izliyor.

Gözlemci Rafael Mariano Grossi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın hemen dışında, potansiyel bir uranyum zenginleştirme alanı olarak dikkat çeken Kangson adlı bir tesiste "devam eden faaliyet belirtileri" olduğunu kaydetti.