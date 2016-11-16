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BBC Türkçe

BM: Nijerya'da 75 bin çocuk birkaç ay içinde açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Boko Haram saldırılarının hedefi olan Nijerya'nın kuzey doğusunda , 75 bin çocuğun açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı. Bölgede 14 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var.

16 Kasım 2016 06:36

Birleşmiş Milletler insani yardımlar koordinatör yardımcısı Peter Lunberg, Boko Haram örgütünün saldırılarının en yoğun olduğu bölgede 14 milyon kişin insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

BM'nin krizi önlemek için elinden geleni yaptığını belirten Lundberg, "Halihazırda 14 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu değerlendirmesini yaptık. Bunların 400 bini çocuk. Eğer ciddi ve acil bir şekilde müdahale etmezsek bu çocukların 75 bini önümüzdeki birkaç ay içinde ölecek" uyarısı yaptı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde 2009'da başlayan Boko Haram şiddeti nedeniyle onbinlerce kişi hayatını kaybetti.

Bölgede iki milyon kişi evlerinden olurken, BM temmuz ayında yayınladığı raporda Borno eyaletinde 250 bin çocuğun yetersiz beslendiğini vurgulamıştı.

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