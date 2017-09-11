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Deutsche Welle

BM: Myanmar'da etnik temizlik yaşanıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik muameleyi eleştirerek "Yaşananlar etnik temizlik örneği" dedi.

11 Eylül 2017 16:01

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Cenevre'de yaptığı açıklamada Myanmar hükümetine şiddetli askeri operasyonları bitirme, yaşanan şiddetin sorumluluğunu üstlenme ve Rohingyalara uygulananan ağır dışlanmaya son verme çağrısında bulundu. El Hüseyin, Arakan'daki Müslüman Rohingya halkına karşı "Bir etnik temizlik örneği yaşanıyor" dedi.

Arakanlı Müslümanlar Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle komşu Bangladeş'e kaçıyor. Bangladeş hükümeti Ağustos sonundan bu yana Myanmar'dan 300 bin Arakanlı Müslüman'ın kendilerine sığındığını açıkladı.

Yetkililer bazılarının Bangladeş'e varabilmek için günlerce yürüdüğünü belirtiyor. Yetkililer, Bangladeş'teki mülteci kampları dolu olduğu için birçok Arakanlı Müslüman'ın caddelerin kenarına ya da ormana plastik ve bambudan geçici barınak yapmaya çalıştığını kaydediyor.

Bangladeş'e sığınanların sayısı artıyor

Bangladeşli yetkililerin verdiği bilgiye göre Myanmar sınırına yakın Bangladeş'teki Cox Pazar Bölgesi'nde yeni sığınmacılar gelmeden önce 400 bin Rohingya yaşıyordu. Bu kişilerin Myanmar'da daha önceki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığındığı belirtiliyor. Bangladeş hükümeti Myanmar'dan kaçanların barınabilmeleri için daha fazla alan ayrılacağını duyurdu.

Şiddet olaylarının yaşandığı Arakan'da 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Myanmar'a bağlı Arakan eyaletinde silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırmasıyla ağustos ayında başlayan olaylar nedeniyle Bangladeş'e binlerce Rohingya kaçmaya devam ediyor. Rohingyalar, Myanmar güvenlik güçlerini militanlara karşı yaptığı operasyonlarda toplu katliam yapmak ve köyleri yakmakla suçluyor. Myanmar ordusu ise bu iddiaları reddediyor.

dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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