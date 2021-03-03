BM: Myanmar'daki protestolarda 38 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) geçen ay Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümetin askeri müdahaleyle devrildiği Myanmar'da ordunun darbe karşıtı gösterilere müdahalesinde 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM'nin Myanmar özel elçisi Schraner Burgener, New York'ta yaptığı açıklamada, "Bugün, 1 Şubat'taki darbeden beri en kanlı gün. Sadece bugün 38 kişi öldü. Darbenin başından bu yana ölenlerin sayısı 50'yi aştı" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, polis ve askerlerin göstericilere yönelik en ufak bir uyarıda bulunmadan gerçek mermilerle ateş ettiğini söyledi.

Reuters haberinde kaynak gösterilen bir yardım kuruluşu, ölenler arasında dört çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Associated Press haber ajansı da olaylarda en az 33 protestocunun hayatını kaybettiğini bildirmişti.