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BBC Türkçe

BM: Musul operasyonunun insani faturası ağır olur

Birleşmiş Milletler, Irak hükümeti güçlerinin Musul'u IŞİD'den geri almak için planladığı saldırının büyük bir olumsuz insani etkisi olacağı uyarısında bulundu. BM, saldırıdan Musul ve etrafındaki 1,2 milyon kişinin etkilenebileceğini belirtti.

23 Ağustos 2016 21:33

Birleşmiş Milletler, Irak hükümeti güçlerinin Musul'u IŞİD'den geri almak için planladığı saldırının büyük bir olumsuz insani etkisi olacağı uyarısında bulundu.

BM, saldırıdan Musul ve etrafındaki 1,2 milyon kişinin etkilenebileceğini belirtti.

Irak güçlerinin geçen Mart'tan bu yana kentin güneyindeki bölgeleri IŞİD'den temizleme amaçlı saldırıları nedeniyle 120 binden fazla kişi yerlerinden oldu.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in yönetimi altında.

Irak Terörle Mücadele Birimi'nden Sabah Numan BBC'ye yaptığı açıklamada, Irak Ordusu'nun seçkin birliklerinin stratejik öneme sahip Kayyara kasabasının dışında IŞİD militanlarıyla çarpıştığını belirtti.

Irak Ordusu ve hükümet yanlısı milisler, yakındaki hava üssünü ele geçirmelerinin ardından haftalardır Kayyara'yı ele geçirmeye çalışıyor. Musul'un 60 kilometre güneyindeki Kayyara'nın büyük Musul operasyonda lojistik merkezi olarak kullanılması planlanıyor.

Kayyara Belediye Başkanı Salih el Cubori 15 bin sivilin kasabada mahsur kaldığını ancak çoğu IŞİD militanının ya öldürüldüğünü ya da kaçtığını söyledi.

Musul operasyonu başladığında 400 bin kişinin kentin güneyine, 250 bin kişinin doğusuna, 100 bin kadar kişinin de kuzey batısına doğru kaçması bekleniyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Sözcüsü Adrian Edwards Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oradaki askeri operasyonun insani etkisinin çok büyük olması bekleniyor" dedi.

Musul'dan kaçan 120 bin kişiyi barındırmak için planlar yapılırken, UNCHR Kuzey Irak'ta altı yeni mülteci kampı kurmayı öngörüyor.

BM'nin yeni kamplar kurabilmesi için hem arazi hem de fon gerekiyor.

Edwards "İlerleme kaydedebilmemiz arazi ve fon bulmamıza bağlı" dedi.

Irak'ta IŞİD militanlarının 2014'te ülkenin kuzeyi ve batısında geniş bölgeleri ele geçirmesinden bu yana 3,8 milyon Iraklı evlerinden oldu. Buna, süren mezhep çatışmaları nedeniyle bir milyon kişi daha eklendi.

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