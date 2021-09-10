BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye'nin mülteci politikası çok pozitif

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ankara ve Şanlıurfa ziyaretlerinin ardından Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelerek sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Grandi, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son yıllarda en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye'de 4 milyon civarında mülteci popülasyonu bulunduğunu, 3,7 milyonunun Suriyelilerden oluştuğunu belirten Grandi, geri kalan grubun çoğunluğunda Afganların bulunduğunu, bunların da ülkede çıkan krizden önce gelenler olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü kaydeden Grandi, Şanlıurfa ziyaretinin ardından Gaziantep'e geçtiğini, burada da yerel otoriteler, mülteciler, yerel kurumlar ve Türk Kızılay ile bir araya geldiğini anlattı.

"Bazı huzursuzluklar, gerginlikler oluyor; Ankara'da bunun örneği yaşandı"

Türkiye'nin mülteci politikasının çok pozitif olduğunu vurgulayan Grandi, şöyle devam etti:

"Suriyeliler çok fazla. Bu politika eğitim, sağlık, sosyal imkanlara erişim sağlıyor. Bazı huzursuzluklar, gerginlikler oluyor. Ankara'da bunun örneği yaşandı. Üzerine eğilmesi gereken durum olduğunu gösterdi. Tabii bu ziyaretim bana bir fırsat oldu. Tekrardan uluslararası camiada bulunan ülkelere, uluslararası organizasyonlara Türkiye'nin bu cömert politikasının devamı için gerekli yardımın daha fazla şekilde ve zamanında iletilmesi bağlamında tekrarlama fırsatı oldu. Maalesef ben de şu anda sizler gibi görüyorum. Suriye'deki durum yıllar geçmesine rağmen çözüme ulaşmış değil. Zira politik, siyasi çözüm demek, mültecilerin kendi ülkelerine gitmelerini sağlayan durum demektir ama bu, aslında tüm mülteciler için ideal olan çözüm demektir.

"Biz umuyoruz ki Suriye'de barışın sağlanması için çalışmalar devam edecek. Bu arada insani kurumlar insanların ihtiyaçları için çalışmaya devam edecek. Bu sürecin sonunda umut ediyoruz ki gerekli koşullar sağlanmış olacak. Bizler de çalışmalarımızı devam ettireceğiz ki insanlar da evlerine gidebilsin."

Afganistan'da yaşanan krize de değinen Grandi, en büyük sorunun yerinden edilme problemi olduğunu, ülkesi içinde mülteci durumuna düşmüş insanlar bulunduğuna dikkati çekti.

"İnsani yardımların doğru zamanda Afganistan'a ulaşması lazım"

Afganistan'da 3,5 milyon kişinin yerlerinden edilmiş durumda olduğunu dile getiren Grandi, şöyle devam etti:

"Bunların 500 bini Taliban ve Afganistan devletinin arasındaki çatışmalar sebebiyle yerlerinden edildiler. Bu bahsettiğimiz, neredeyse çatışma ortamı bitmiş durumda. Bizlerin, insani kuruluşların öncelikli hedefi insani ihtiyaçların karşılanmasına odaklanmak. Yakın zamanda kış ayına giriyoruz. Afganistan'ın bazı bölgeleri soğuk. İhtiyaçları var ama yerlerinden edilmiş ve evleri olmayanların daha çok ihtiyacı olacak. Bunun farkındayız. İnsani kuruluşlar olarak Taliban ile bazı bölgelerde ihtiyaç içindeki kişilerin yardıma ulaşması için müzakerelere devam edeceğiz. Şu ana kadar çok büyük hareketin Afganistan sınırına ulaşmadığını gözlemledik.

Başka bir deyişle çok sayıda insanın Afgan sınırlarından başka ülke sınırlarına geçtiklerine dair gözlemimiz şu an itibarıyla yok. Durum kötüleşirse sınırı aşmak istediğini görürüz. İnsani yardımların doğru zamanda Afganistan'a ulaşması lazım."

Grandi, başka ülkelere sığınmak isteyen mülteciler olabileceğini, bu durumda uluslararası camianın özellikle komşu ülkelere, İran, Pakistan gibi ülkelere yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Grandi, gelecek pazartesi düzenlenecek toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afganistan için yardım çağrısında bulunacağını sözlerine ekledi.