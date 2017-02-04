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BBC Türkçe

BM, mücahit lider Hikmetyar’a yaptırımları kaldırdı

Afgan hükümetinin Hikmetyar'ın örgütüyle vardığı anlaşma sonucu BM'den talep ettiği bu adım, Hikmetyar'ın Afganistan'a dönmesinin önünü açacak.

04 Şubat 2017 20:16

Birleşmiş Milletler Afgan mücahit lider Gulbeddin Hikmetyar'a yönelik yaptırımlarını kaldırdı.

Afgan hükümetinin militan gruplarla vardığı anlaşma çerçevesinde BM'den Eylül ayında talep ettiği bu hamlenin ardından Hikmetyar ülkesine dönebilecek.

Anlaşma, anayasayı desteklemesi ve şiddete başvurmaması durumunda Hikmetyar'a dokunulmazlık tanıyacak.

Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan Hikmetyar, sonraki dönemlerde sivilleri öldürmekle suçlanmıştı.

1996-97 yılları arasında ülkenin başbakanlığını da yapmış olan Hikmetyar, Afganistan'daki en büyük ikinci silahlı militan grubu olan Hizb-i İslami'nin de liderliğini yürütüyor.

Taliban'ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından Hikmetyar 1996'da Kabil'i terk etmek zorunda kalmış, 2003'te ise ABD tarafından terörist ilan edilmişti.

Kabil'de imzalanan anlaşmaya bizzat katılmayan Hikmetyar'ın nerede bulunduğu ise bilinmiyor.

1980'lerde Hikmetyar bir gerilla lideri olarak Sovyetler işgali sonrası dönemde, kente hedef göstermeden ateş açması nedeniyle "Kabil kasabı" olarak anılmaya başlanmıştı.

Bu saldırıların neden olduğu ölüm ve yıkımlar nedeniyle pek çok Afganlı, Taliban'ın kenti ele geçirmesini mutlulukla karşılamıştı.

Bir zamanlar Batı ülkelerinden yardım alan Hikmetyar, sonrasında ABD tarafından Taliban ve El Kaide'yi desteklemekle suçlanmıştı

Hikmetyar ile Afgan hükümeti arasındaki anlaşma, BM veya uluslararası bir arabuluculuk olmadan gerçekleştiği için sembolik bir anlaşma olarak görülüyor.

BBC Afgan Servisi'nden Vahit Mesut, Hikmetyar'ın Kabil'de bir siyasi lider olarak Afgan dağlarında hüküm sürmek için Taliban'la mücadele eden bir grubun lideriyken olduğundan daha fazla etki sahibi olacağını hesapladığını söylüyor.

Hikmetyar'ın Hizb-i İslami örgütünün ülke çapında destekçileri var.

Örgütle varılan bu anlaşmanın bazı Taliban liderlerini de hükümetle anlaşmaya çekebileceği düşünülüyor.

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