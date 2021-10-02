BM: Lübnanlıların yüzde 78'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnanlıların yüzde 78'inin yoksulluk sınırının altında ve nüfusun yüzde 36'sının aşırı yoksulluk içinde yaşadığını tahmin ediyor. BM, geçen yılın sonuna kadar Lübnan nüfusunun neredeyse dörtte birinin "gıda ihtiyaçlarını" karşılayamadığını söyledi.

BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatörü Najat Rochdi basın toplantısında, "Durum sıradan insanlar için yaşayan bir kabus olmaya devam ediyor ve en savunmasız olanlar için tarif edilemez acılara ve sıkıntılara neden oluyor. Açlık binlerce insan için büyüyen bir gerçeklik haline geldi" dedi.

Lübnan poundu, son iki yılda dolar karşısındaki değerinin yüzde 90'ını kaybederken, milyonlarca kişinin satın alma gücü azaldı.

Kanser tedavileri de dahil olmak üzere eczane raflarında hayat kurtaran ilaçların eksiklik olduğu Lübnan'da aileler, karaborsa yoluyla şişirilmiş ilaç fiyatlarıyla karşılaşıyor.

Lübnan Başbakanı Najib Mikati, hızlı reformları uygulamaya, Uluslararası Para Fonu ile görüşmeleri sürdürmeye ve ekonomik toparlanmanın yolunu açmaya söz verdi.