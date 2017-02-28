BM: Libya'daki çocuk göçmenler şiddet, tecavüz ve köleliğin pençesinde

Birleşmiş Milletler (BM) çok sayıda göçmen çocuğun Libya'dan İtalya'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

UNICEF yaklaşık 26 bin çocuğun geçen yıl yalnız başına Akdeniz'i geçemeye çalıştığını belirtti.

UNICEF son raporunda pek çok çocuğun insan kaçakçılarının elinde şiddet ve cinsel taciz mağduru olduğunu söyledi.

Çocuklar sınır dışı edilme ve tutuklanma korkusuyla yaşadıkları istismarı yetkililere bildirmiyor.

BM ayrıca Libya'nın göçmen merkezlerinde gıda, su ve tıbbi hizmet kısıtlamaları yaşandığını da söyledi.

UNICEF'in direktör yardımcısı Justin Forsyth, "UNICEF çalışanlarını ve beni en çok şoke eden bu çocuklara İtalya yolunda ne olduğu. Pek çoğu dövülmüş, tecavüze uğramış ve öldürülmüş" dedi.

Annesiyle birlikte Nijerya'yı terk eden dokuz yaşındaki kız çocuğu Kamis, denizde kurtarıldıktan sonra kendilerini Libya'nın Sabratha kentindeki göçmen merkezinde bulduklarını anlatıyor.

Kamis BM araştırmacılarına "Bizi her gün dövüyorlardı. Su da vermediler. Çok üzücüydü. Orada hiçbir şey yoktu" dedi.

Rapor "Görüşülen kadın ve çocukların yarıya yakını göç sırasında cinsel tacize uğradı. Çoğunlukla da farklı yerlerde ve pek çok kereler" diyor.

Raporda ayrıca sınır kontrollerinde cinsel şiddetin oldukça yaygın olduğu da ifade edildi.

Saldırganların çoğu üniformalı olduğu için mağdurlar istismarı bildirmeye çekiniyor.

Pek çok göçmenin geçiş noktası olan Libya ise tacizin merkezi olarark isim yapmış.

Raporda "Görüşülen kişilerin üçte biri Libya'da cinsel tacize uğradıklarını açıkladı. Çocukların büyük bir çoğunluğu onları kimin taciz ettiğini söylemedi" ifadeleri yer aldı.

Tecavüz ve cinsel kölelik o kdar yaygın ki kadınlar göç için yolculuğa çıkmadan önce doğum kontrol iğneleri oluyor ya da yanlarına acil korunma önlemleri alıyor.

Rapora göre Libya'da bilinen 34 göçmen merkezi var ve üç tanesi ülkenin çöl bölgesinde bulunuyor.

Göçmen merkezlerinin çoğu hükümetin yasadışı göçle mücadele birimi tarafından kontrol ediliyor. Ancak UNICEF silahlı grupların bazı göçmenleri bilinmeyen kamplarda tuttuklarını söylüyor.

Forsyth "Milislerin kontrolündeki merkezler nedeniyle çok endişeliyiz. İstismarın çoğu burada yaşanıyor ve bizim erişimimiz çok sınırlı" dedi.

2016 yılında 180 bin göçmen Libya'dan İtalya'ya ulaştı. BM'ye göre bunların 26 bini yalnız yolculuk eden çocuklardı. Yalnız kalan çocukların sayısında büyük bir artış yaşanıyor.

BM araştırmacılarına konuşan 14 yaşındaki İsa "Denizi geçmek istedim. İş bulmak ve evdeki beş kardeşime bakmak istedim" diyor.

Nijerya'daki evini 2 yıl önce terk eden İsa bir Libya göçmen merkezinde yalnız başına bulundu.

İsa "Babam yolculuk için para buldu, bana bol şans diledi ve beni gönderdi" diyor.

Göçmenler çölü ve denizi geçmek için insan kaçakçılarına bağımlı durumda.

Göçmenler suç örgütlerinin göç tekliflerini kabul edip borçlarını geri ödemek için kendilerini fahişelik yaparken buluyorlar.

Rapor "Libya, Avrupa'ya seks işçiliği için gönderilen kadınlar için en önemli nokta" diyor.

Libya'da yaşanan siyasi karmaşa sorunu çözmede oldukça büyük zorluk çıkarıyor.

Ancak Libya'daki yerel bir girişim çocuk göçmenlerin insan kaçakçılarının eline düşmemesi ve aile birleşmesi için çalışmalar başlattı.