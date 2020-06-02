BM: Libya hükümeti ile Hafter, ateşkes görüşmelerine başlamayı kabul etti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus merkezli Fayez el Sarraj hükümeti ile ülkenin doğusunu yöneten General Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.

Uluslararası güçlerin de müdahil olduğu Libya'da çatışmaların durması için BM yeniden devrede. Ülkede son günlerde çatışmalar yoğunlamıştı, TSK'den hava desteğini de alan Trablus hükümeti General Hafter karşısında avantaj elde edilirken, ABD Rusya'nın Hafter için bölgeye savaş uçağı gönderdiğini iddia etmişti.

Tartışmalar devam ederken, BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edildi.

Tarafların, "en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine" değinilen açıklamada, BM'nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu.

Müzakerelere taraf Libya hükümeti ve Halife Hafter'den konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı.

Ancak bu anlaşma uygulanamamıştı.