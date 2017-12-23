T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Kuzey Kore vatandaşları ülkelerine dönecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Aralık (DHA) - BM oybirliğiyle denizaşırı ülkelerde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 2019 yılına kadar ülkelerine geri dönmeleri kararını verdi

23 Aralık 2017 15:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Aralık (DHA) - BM oybirliğiyle denizaşırı ülkelerde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 2019 yılına kadar ülkelerine geri dönmeleri kararını verdi.
Kuzey Kore\'nin, başkent Pyongyang\'da denemelerine başladığı ve ABD\'ye ulaşabileceğini iddia ettiği yeni nükleer silah programlarının ardından toplanan BM güvenlik konseyi, sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi yaptırımlar kapsamında oybirliğiyle deniz aşırı ülkelerde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri kararını verdi.
Konseyde, Kuzey Kore\'nin nükleer silah programlarıyla ilgili iddialarının ardından Kuzey Kore\'nin petrol ithalatı limitlerinin düşürülme, denizaşırı ülkelerde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye iade edilme ve ülkeye petrol ve kömür kaçakçılığı yapan gemilere baskın düzenleme kararları oybirliğiyle kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump BM\'in yeni yaptırımlarını onaylarken, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda dünyanın \"ölüm değil barış\" istediğini söyledi.
BM aldığı kararlar kapsamında Trump yönetiminin sunduğu ve Kuzey Kore\'nin bütün petrol ve kömür ithalatının yasaklanması ve hükümetin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un\'un bütün uluslararası varlıklarının dondurulması önergelerini kabul etmedi. BM ABD Elçisi Nikki Haley oylamanın ardından, \"Konseyin bu yaptırımları uygulama kararıyla gösterdiği birlik, Kim Jong Un rejiminin kabul edilemez bir şekilde hareket ettiğinin bir göstergesidir\" dedi.
Konseyin vardığı kararla petrol ithalatı yüzde 90 kısıtlanırken, Kuzey Kore\'nin artık dizel ve parafin dahil olmak üzere yılda yalnızca dört milyon fıçı petrol ithal edebileceğine karar verildi. Petrol ithalatı dışında BM\'in yeni yaptırımlarıyla Kuzey Kore\'nin belirli gıda ürünleri, makine sistemleri ve elektrik teçhizatlarının ihracatını yapması da yasaklandı.
Ayrıca Cuma günü kabul edilen önerge kapsamında denizaşırı ülkelerde çalışan bütün Kuzey Kore vatandaşları 2019\'a kadar ülkelerine geri gönderilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHABMKuzey KorePyongyangABDBM Güvenlik KonseyiKonseyde Kuzey KoreABD Başkanı Donald Trump BMTwitterTrumpKim Jong UnBM ABD Elçisi Nikki HaleyKonseyinPetrolAyrıca Cuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24