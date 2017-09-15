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Dünya

BM, Kuzey Kore gündemiyle tekrar toplanıyor

Toplantı talebi ABD ve Japonya'dan geldi

15 Eylül 2017 12:44

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından ABD ve Japonya'nın talebiyle konuyu görüşmek üzere bugün toplanma kararı aldı.

BM'den yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin saat 15.00'te (TSİ 22.00) Kuzey Kore'nin füze denemesini görüşmek üzere kapalı oturumda toplanacağı belirtildi. 

Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin Sunan yakınlarında yerel saatle sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattığını ve füzenin Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştığını duyurmuştu. Japon devlet televizyonu NHK ise Kuzey Kore'nin füzeyi Japonya'nın kuzeydoğusuna doğru fırlatmış olabileceğini bildirmişti.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD'nin hazırladığı ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar BMGK tarafından kabul edilmişti. Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmişti.

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