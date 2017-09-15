Kuzey Kore füze fırlattı, Japonya alarma geçti

Kuzey Kore Pyongyang'tan yeni bir füze ateşledi. Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden fırlatılan füzenin 3,700 km uzağa fırlatıldığı ve 770 km yükseldiği belirtildi. Füze bir Japon adası üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştü.

Türü ilk anda tespit edilemeyen füze, başkent Pyongyang’ın Sunan bölgesinden doğuya doğru fırlatıldı. Japonya’da Hokkaido ve Tohoku bölgelerinde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı. Güney Kore ve ABD orduları, füzeyle ilgili bilgilere ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada Kuzey'den ateşlenen füzenin muhtemelen 3.700 kilometre mesafe katettiğini ve maksimum 770 kilometre yükseliğe ulaşarak, Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore ayrıca, ağustos ayında Japonya üzerinden bir füze füze fırlatmış Japonya Başbakanı Shinzo Abe balistik füzenin "ülkesine yönelik daha önce görülmemiş bir tehdit" olduğu açıklaması yapmıştı.

ABD'den Kuzey Kore'ye füze protestosu

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin yeni bir füze fırlatmasına ilişkin, "Devam etmekte olan provokasyonlar sadece Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaşmasına sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Tillerson, Kuzey Kore'nin yeniden füze fırlatması hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"Kuzey Kore'nin provokatif bir şekilde füze fırlatması, ABD'nin müttefiki olan Japonya halkına yönelik olarak son haftalarda yapılmış ikinci tehdidi temsil etmektedir." açıklamasını yapan Tillerson, diğer bütün ülkelere Kuzey Kore rejimine karşı yeni adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakan Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çin, Kuzey Kore'nin petrol ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Rusya ise Kuzey Kore'nin zorunlu çalışma ihtiyacını en fazla karşılayan ülke. Çin ve Rusya bu sorumsuz füze fırlatılmasını tolere edemeyeceklerini kendi başlarına atacakları adımlarla göstermeliler."

Tillerson, devam eden provokasyonların sadece Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaşmasına neden olduğunu kaydetti.

BMGK'ya sert çıkmıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz gün, nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore’ye şimdiye kadarki “en sert yaptırımları” talep eden karar tasarısını oybirliği ile onaylamıştı. Bu yaptırım kararı Kuzey Kore’ye rafine petrol ve petrol ürünleri ihracatında sınırlama getirirken ülkenin en büyük gelir kaynağı kömür ihracatının ardından 760 milyon doları bulan ikinci gelir kaynağı tekstile de ihracat yasağı koymuştu. Kozey Kore Dışişleri Bakanlığı ise BMGK'nın bu karrı öncesinde çok sert bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada 'Kuzey Kore'nin alacağı yeni önlemler ABD'nin tarihindeki en büyük acıyı ve ızdırabı yaşamasına neden olacak' satırlarına yer verilmişti.