BM Küresel Uydu Navigasyon Sistemleri Komitesi toplandı 

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - BM Küresel Uydu Navigasyon Sistemleri Uluslararası Komitesi 13. Toplantısı, Çin\'in Xi\'an kentinde başladı.

Çin uluslararası radyosuna göre; 400\'den fazla Çinli ve yabancı temsilcinin, altı gün sürecek toplantıda, küresel uydu navigasyon sistemlerinin uyumu ve koordinasyonu ile global çapta kullanımları gibi konuları ele alması bekleniyor.

Bugün düzenlenen açılış töreninde, \"Küresel Uydu Navigasyon Sistemlerinin Uzayda Koordinasyonu\" adlı kılavuzu yayınlandı.

Çin\'in Eylül 2007\'de üye olduğu komite, hükümetlerarası gayri resmi bir kuruluş olarak, uydu navigasyonu alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmeyi ve uydu navigasyonunun küresel kullanımını hızlandırmayı amaçlıyor.

Komite tarafından tanınan küresel uydu sistemleri arasında, Çin\'in Beidou, ABD\'nin GPS, Rusya\'nın Glonass ve AB\'nin Galileo sistemleri yer alıyor.