BM'den korkutan kanser raporu



Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre, dünya genelinde kansere yakalanma sayısının gelecek 20 yılda yaklaşık iki kat artması, hastalık nedeniyle ölüm sayısının da yıllık 13 milyona ulaşması öngörülüyor.

WHO'nun kanser konusunda uzman birimi Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) 40'tan fazla ülkeden 250 bilim insanının önderliğinde hazırladığı "Dünya Kanser Raporu 2014" açıklandı.

Rapora göre, yıllık kansere yakalanma vakaları ve kanser nedeniyle ölüm oranlarında önemli bir artış eğilimi göze çarpıyor. ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, raporda kanser vakalarının artış eğiliminin çözümü içinse önleyici çalışmalara hız verilmesi ve etkin önlemlerin uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.

Raporda 2012'de tahmini olarak dünya genelinde 14 milyon olan yeni kanser vakasının gelecek 20 yıl içinde neredeyse iki katı olan 22 milyona ulaşması bekleniyor. Kanser nedeniyle gerçekleşen ölümlerde de benzer bir artışın beklendiği raporda, 2012'de 8,2 milyon ölüm oranının da 20 yıl içinde yıllık 13 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Hem görülme sıklığı hem de maliyeti artıyor

Rapora göre, 2012 yılında en fazla akciğer, meme ve kalın bağırsak kanseri tanıları konuldu. Kanserden ölüm oranlarında da birinci sırayı akciğer kanseri alıyor. Kanser tedavilerinin gittikçe yükselen maliyeti nedeniyle tedavi masraflarının ekonomiler üzerinde büyük yük oluşturmasını ve yoksul ülkelerdeki hastaların tanı ve tedavi imkanlarına ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Raporda, 2010 yılında kanserin dünya genelindeki maliyeti 1.16 trilyon dolar olarak tespit ediliyor.