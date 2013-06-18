BM Komiseri Pillay: Polisin aşırı güç uygulaması sonlandırılmalı



Birleşmiş Milletler Komiseri Navi Pillay, Gezi Parkı eylemlerine uygulanan şiddete ve şiddet uygulayan güvenlik güçlerinin cezalandırılması gerektiğine dair bir açıklama yaptı.

BM İnsan Hakları Komiseri Navi Pillay, Türk hükümetinden, polisin aşırı güç uygulamasını sona erdirmesi çağrısında bulundu. Pillay, güvenlik güçlerinin kabul edilmiş insan hakları normlarına uymasının sorumluluğunun hükümette olduğunu hatırlattı.

BM merkezinin bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada Pillay, “Yetkililer için protestoları bastırmak için ilk başta uygulanan ve yaralılara yol açan aşırı müdahalenin hâlâ sorunun büyük bir parçası olduğunu fark etmesi önemlidir” dedi.